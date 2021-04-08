У Путіна відмовилися звинувачувати США в загостренні війни на Донбасі

Вплив Вашингтона на Київ перебільшено - Козак / УНІАН

Заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак не вважає, що США причетні до ситуації, пов'язаної із загостренням військового конфлікту на Донбасі. Також він стверджує, що зовнішній вплив Вашингтона на Київ перебільшено. Однак, як вважає чиновник, у Штатах не хочуть, щоб на пострадянському просторі була єдність держав.

"Що стосується американського впливу, я б не став сильно перебільшувати зовнішній вплив. Звичайно, для молодих людей зовнішня підтримка, зовнішня активність має значення, але не визначальне. Все одно вони керуються внутрішньополітичними міркуваннями, перш за все, з точки зору підтримки свого рейтингу, своєї влади і так далі", - цитує Козака російське інформагентство РИА Новости.

За його словами, американська держава навряд чи "підбурює" президента України Зеленського на порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

"Я не думаю, що американці штовхають Зеленського на бруствер, на лінію фронту, щоб він почав перестрілку з представниками Донбасу. Швидше за все, цього немає", - додав Козак, підкресливши, що при цьому США виступають проти, щоб на просторі колишніх радянських держав була якась єдність.

Довідка

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Війна Росії та України на Донбасі