УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Путіна відмовилися звинувачувати США в загостренні війни на Донбасі

8 квітня 2021, 17:43

Вашингтон прагне до того, щоб на пострадянському просторі не було єдності, вважає Дмитро Козак.

Козак
Вплив Вашингтона на Київ перебільшено - Козак / УНІАН

Заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак не вважає, що США причетні до ситуації, пов'язаної із загостренням військового конфлікту на Донбасі. Також він стверджує, що зовнішній вплив Вашингтона на Київ перебільшено. Однак, як вважає чиновник, у Штатах не хочуть, щоб на пострадянському просторі була єдність держав.

"Що стосується американського впливу, я б не став сильно перебільшувати зовнішній вплив. Звичайно, для молодих людей зовнішня підтримка, зовнішня активність має значення, але не визначальне. Все одно вони керуються внутрішньополітичними міркуваннями, перш за все, з точки зору підтримки свого рейтингу, своєї влади і так далі", - цитує Козака російське інформагентство РИА Новости.

За його словами, американська держава навряд чи "підбурює" президента України Зеленського на порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

"Я не думаю, що американці штовхають Зеленського на бруствер, на лінію фронту, щоб він почав перестрілку з представниками Донбасу. Швидше за все, цього немає", - додав Козак, підкресливши, що при цьому США виступають проти, щоб на просторі колишніх радянських держав була якась єдність.

Довідка

Відносини Росії з США і Україна

У Росії на вищому політичному рівні і в інформаційному просторі регулярно звинувачують Вашингтон у втручанні в справи України "заступництві" Києву. Москва не вважає українську державу суверенною і називає її залежною від Вашингтона і Брюсселя.

Президент США Джо Байден 17 березня побічно назвав російського президента Володимира Путіна "вбивцею", після чого у РФ вирішили відкликати посла Анатолія Антонова до Москвм для проведення консультацій. Також у відповідь Путін побажав Байдену здоров'я і сказав, що "хто так обзивається, той сам так називається".читайте такожУ Лаврова різко відреагували на участь США у переговорах щодо Донбасу

У Росії після нового загострення кризи у відносинах з США заявляли про готовність продовжувати діалог з Вашингтоном.

Війна Росії та України на Донбасі

новини Росії новини США Кремль Дмитро Козак новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «У Путіна відмовилися звинувачувати США в загостренні війни на Донбасі». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Комбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильноКомбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильно Лікарі вказали на продукти, які покращують кровообігЛікарі вказали на продукти, які покращують кровообіг Україну чекає новий коронавірусний марафон, бо колективного імунітету досягти нереально – лікар АмосоваУкраїну чекає новий коронавірусний марафон, бо колективного імунітету досягти нереально – лікар Амосова Чи дасть Путін померти Навальному у тюрміЧи дасть Путін померти Навальному у тюрмі Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фотоВедуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото

Останні новини

09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну
09:40
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
Реклама
09:06
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
Реклама
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
Реклама
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти