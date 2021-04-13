У Путіна відповіли, чи прийшов запит на розмову із Зеленським

У Кремлі стверджують, що не отримували запит від ОП на розмову Володимира Путіна з Володимиром Зеленським / Главред

Прессекретар очільника Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що станом на вівторок, 13 квітня, від Офісу президента Володимира Зеленського не приходив запит на телефонну розмову між лідерами держав.

Запит на розмову Зеленського з Путіним міг просто не дійти дипломатичними каналами, публікує ТАСС слова спікера глави РФ.

За його словами, упродовж останніх днів ніякі запити на бесіду не приходили.

"Станом на зараз я можу сказати, що за останні дні ніяких запитів не було. Може бути, просто ще по дипломатичних каналах вони до нас не дійшли", – стверджував Пєсков.

Раніше прессекретар Володимира Зеленського Юлія Мендель говорила, що президент зробив запит на переговори з Володимиром Путіним, проте Київ поки не отримав відповідь від російської сторони.

Спікер уточнила, що Зеленський хотів обговорити з колегою з РФ загострення ситуації на частині сходу України.

Загострення конфлікту на Донбасі та нові агресивні кроки Росії у бік України – що потрібно знати