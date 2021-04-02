У Путіна перейнялися питанням "як великоросійські землі опинилися в Україні"

Володимир Мединський (праворуч) / УНІАН

Володимир Мединський, колишній міністр культури РФ, а нині - помічник президента РФ Володимира Путіна, виступаючи перед Радою Федерації, заявив - "потрібно задуматися як так вийшло, що великоросійські землі опинилися на території України, Казахстану і навіть Білорусі". Про це повідомляє КоммерсантЪ.

В ході свого виступу перед сенаторами Мединський заявив, що "фальсифікація історії ‒ не мета, а засіб", яким, на його думку, користуються Західні сили, "які промивають мізки росіянам".

Помічник Путіна закликав сенаторів подумати, "як так вийшло, що великоросійські землі опинилися на території України, Казахстану і навіть Білорусі".

На цю заяву Мединського оперативно відреагували в Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що заява Мединського ніяк не співвідноситься з офіційною позицією Адміністрації президента РФ (в якій він працює).

"Ні, на порядку денному немає такого питання. Швидше це такі наукові дослідження, це не має відношення до порядку денного Адміністрації президента", ‒ підсумував він.

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