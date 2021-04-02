У Путіна перейнялися питанням "як великоросійські землі опинилися в Україні"

Скандально відомий своїми висловлюваннями Володимир Мединський - помічник президента РФ Володимира Путіна-відзначився новим виступом перед Радфедом.
Володимир Мединський, колишній міністр культури РФ, а нині - помічник президента РФ Володимира Путіна, виступаючи перед Радою Федерації, заявив - "потрібно задуматися як так вийшло, що великоросійські землі опинилися на території України, Казахстану і навіть Білорусі". Про це повідомляє КоммерсантЪ.
В ході свого виступу перед сенаторами Мединський заявив, що "фальсифікація історії ‒ не мета, а засіб", яким, на його думку, користуються Західні сили, "які промивають мізки росіянам".
Помічник Путіна закликав сенаторів подумати, "як так вийшло, що великоросійські землі опинилися на території України, Казахстану і навіть Білорусі".
На цю заяву Мединського оперативно відреагували в Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що заява Мединського ніяк не співвідноситься з офіційною позицією Адміністрації президента РФ (в якій він працює).
"Ні, на порядку денному немає такого питання. Швидше це такі наукові дослідження, це не має відношення до порядку денного Адміністрації президента", ‒ підсумував він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв написав, що територія Казахстану успадкована від предків і ‒ головне багатство місцевих жителів, яким "ніхто ззовні не віддавав її".
- Так він прореагував на епізод, коли депутат Держдуми РФ, Голова Комітету з питань освіти і науки В'ячеслав Ніконов в ефірі Першого російського телеканалу заявив про те, що "території Республіки Казахстан – це великий подарунок Росії". Ніконова публічно підтримав інший депутат - Євген Федоров.
- Його заяви викликали подив в МЗС Казахстану. У Нур-Султані викликали Тимчасового повіреного в справах РФ Олександра Комарова і вручили йому ноту протесту. У дипломатичному відомстві вважають, що такі заяви можуть зашкодити співпраці двох держав.