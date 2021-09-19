У Росії підрахували, скільки мешканців ОРДЛО проголосувало на виборах до Держдуми

Скільки жителів ОРДЛО проголосувало на виборах до Держдуми

На виборах до Держдуми Росії нібито проголосувало близько 150 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, яким Москва масово видавала паспорти, повідомляє влада РФ.

"Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно в силу того, що якась частина людей, що живуть в ДНР і ЛНР і отримали паспорти, раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не тільки за федеральні партійні списки, але і за місцевих кандидатів. Але ось за тією інформацією, яку надає ЦВК, її можна отримати емпіричним шляхом. На 15: 45 проголосувало більше 150 тис. осіб. Повторюся, ця цифра дуже приблизна, показує, як дистанційно голосував Донбас", - заявив голова комісії з міжнародного співробітництва Ради з прав людини РФ Кирило Вишинський, пише ТАСС.

Він додав, що більше 650 тисяч жителів Донецької та Луганської областей вже отримали російські паспорти.

У Ростовській області громадянам України, яких привезли з псевдореспублік" ДНР "і" ЛНР", видали російські паспорти прямо перед голосуванням до російських органів влади.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти - так Кремль намагається забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу правлячої партії.

У Європейському парламенті закликають ЄС бути готовим не визнавати вибори до Держдуми РФ. Це буде в тому випадку, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими і такими, які були проведені з порушенням демократичних принципів і міжнародного права.