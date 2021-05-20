У Путіна підтвердили підготовку зустрічі з Зеленським

Дата можливого саміту Путіна і Зеленського ще не обговорювалася / колаж УНІАН

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на сьогоднішній день триває підготовка зустрічі Володимира Путіна та його українського колеги Володимира Зеленського.

За словами Пєскова, процес просувається непросто, передає ТАСС.

"З нашого боку Дмитро Козак (заступник голови Адміністрації президента Росії, - ред.) бере участь, є начерки можливих тем до обговорення", - сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна додав, що на даний момент є лише "гіпотетичний начерк до гіпотетичної зустрічі".

Дата можливого саміту ще не обговорювалася.

Як повідомляв Главред, на великій пресконференції 20 травня Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним може пройти або на Донбасі, або на нейтральній території. Він також підтвердив, що вона точно н відбудеться в Москві, як раніше пропонував російський президент.

Зустріч Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше: