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У Путіна підтвердили підготовку зустрічі з Зеленським

20 травня 2021, 13:12
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Дмитро Пєсков заявив, що на даний момент є "гіпотетичний начерк до гіпотетичної зустрічі". Процес підготовки саміту просувається непросто.

Путін Зеленський
Дата можливого саміту Путіна і Зеленського ще не обговорювалася / колаж УНІАН

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на сьогоднішній день триває підготовка зустрічі Володимира Путіна та його українського колеги Володимира Зеленського.

За словами Пєскова, процес просувається непросто, передає ТАСС.

"З нашого боку Дмитро Козак (заступник голови Адміністрації президента Росії, - ред.) бере участь, є начерки можливих тем до обговорення", - сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна додав, що на даний момент є лише "гіпотетичний начерк до гіпотетичної зустрічі".

Дата можливого саміту ще не обговорювалася.

Як повідомляв Главред, на великій пресконференції 20 травня Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним може пройти або на Донбасі, або на нейтральній території. Він також підтвердив, що вона точно н відбудеться в Москві, як раніше пропонував російський президент.

Зустріч Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше:

  • Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
  • У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
  • Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • 26 квітня президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого Офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним. Трохи згодом у той же день прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поки немає деталей зустрічі.

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