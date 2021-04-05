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У Путіна пообіцяли відповісти Києву за удар по Росспівробітництву

5 квітня 2021, 13:27

Росія відреагує на українські санкції так, щоб це відповідало її інтересам, заявив спікер Кремля.

Пісок
У Путіна пообіцяли відповісти Києву за удар по Росспівробітництву / УНІАН

У Кремлі відреагували на санкції України проти Росспівробітництва і низки інших російських підприємств. Як заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, скоро для взаємності не залишиться місця, і буде розірвано все, що є. Він уточнив, що Росія відповість Києву.

"Ми скоро з Україною дійдемо до такого рівня взаємин, що для взаємності більше не залишиться місця. Як і для перших кроків, так і для кроків на основі взаємності. Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано. І такі новини можна (зустріти - ред.) тільки з глибоким жалем..." - сказав Пєсков, його цитує РИА Новости.

Він підкреслив, що Росія відреагує на українські санкції так, щоб це відповідало російським інтересам.

"Ви знаєте, що принцип взаємності ніхто не скасовував, безумовно, російська сторона реагуватиме таким чином і так, щоб це найкраще відповідало нашим власним інтересам", - сказав Пєсков.

Санкції проти Росспівробітництва – про що йшлося раніше:

новини Росії санкції проти Росії Дмитро Пєсков Росспівробітництво
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