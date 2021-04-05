У Путіна пообіцяли відповісти Києву за удар по Росспівробітництву

Росія відреагує на українські санкції так, щоб це відповідало її інтересам, заявив спікер Кремля.
У Кремлі відреагували на санкції України проти Росспівробітництва і низки інших російських підприємств. Як заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, скоро для взаємності не залишиться місця, і буде розірвано все, що є. Він уточнив, що Росія відповість Києву.
"Ми скоро з Україною дійдемо до такого рівня взаємин, що для взаємності більше не залишиться місця. Як і для перших кроків, так і для кроків на основі взаємності. Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано. І такі новини можна (зустріти - ред.) тільки з глибоким жалем..." - сказав Пєсков, його цитує РИА Новости.
Він підкреслив, що Росія відреагує на українські санкції так, щоб це відповідало російським інтересам.
"Ви знаєте, що принцип взаємності ніхто не скасовував, безумовно, російська сторона реагуватиме таким чином і так, щоб це найкраще відповідало нашим власним інтересам", - сказав Пєсков.
Санкції проти Росспівробітництва – про що йшлося раніше:
- Філією Росспівробітництва в Україні є російський центр науки і культури в Києві, в якому у березні назвали Тараса Шевченка "російсько-українським поетом".
- 2 квітня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про санкції проти 10 російських компаній та Росспівробітництва. Водночас було ухвалено рішення про обмеження діяльності 68 компаній, яких держава підозрює у контрабанді.
- 4 квітня президент України Володимир Зеленський схвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", у тому числі й проти Росспівробітництва.