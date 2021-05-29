У Путіна розповіли, чи будуть літаки Білорусі літати до Криму

У Путіна прокоментували питання польотів до Криму / Reuters

Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко сьогодні домовилися про розширення географії польотів Белавіа - мова йде про нові рейси до міст Росії, повідомляє Telegram- канал" Пул першого", наближений до пресслужби білоруського президента.

На сьогоднішній зустрічі була досягнута домовленість про відкриття нових рейсів Белавіа в російські міста. Рішення схвалене на тлі зупинки авіасполучення та скасування рейсів до країн Європи.

У той же час як заявив російським ЗМІ прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, обговорюване в медіа питання про можливий запуск рейсів до окупованого Криму поки що не піднімалося.

"Це треба у Белавіа питати. Це не російська компанія", - відповів Пєсков на питання, чи буде Бєлавіа літати до Криму.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: