Росія запровадила санкції проти США: хто потрапив до списку

Лавров відреагував на нові санкції США / Reuters

Росія має намір дзеркально відповісти на висилку з США десяти своїх дипломатів, заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у п'ятницю, 16 квітня, передає ТАСС.

"Десять дипломатів були включені до списку, який нам був переданий, з проханням, щоб вони поїхали з США. Ми відповімо на цю міру дзеркально. Запропонуємо теж десяти дипломатам США в РФ залишити нашу країну", - заявив він.

При цьому Лавров підкреслив, що РФ може вжити болючих заходів для американського бізнесу, проте поки що триматиме їх про запас.

"У нас теж є можливості вжити болючих заходів для американського бізнесу. Ми їх будемо тримати про запас", - сказав він.

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Зокрема, РФ може припинити діяльність американських фондів, які, на думку Кремля, втручаються в російську зовнішню політику.

"Ми будемо обмежувати і припиняти діяльність на нашій території американських фондів, американських неурядових організацій, які, не приховуючи, безпосередньо втручаються в наше внутрішньополітичне життя", - заявив глава російського МЗС.

До російський списку санкцій потрапили:

Меррік Гарланд, генеральний прокурор США;

Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро в'язниць США;

Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки США;

Крістофер Рей, директор ФБР;

Евріл Хейнс, директор Національної розвідки США;

Крім того, в'їзд закрили колишньому помічникові президента США з національної безпеки і постійного представника при ООН Джону Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберту Вулсі.

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