Росія запровадила санкції проти США: хто потрапив до списку

Лавров підкреслив, що РФ може вжити болючих заходів для американського бізнесу, проте поки буде тримати їх про запас.
Росія має намір дзеркально відповісти на висилку з США десяти своїх дипломатів, заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у п'ятницю, 16 квітня, передає ТАСС.
"Десять дипломатів були включені до списку, який нам був переданий, з проханням, щоб вони поїхали з США. Ми відповімо на цю міру дзеркально. Запропонуємо теж десяти дипломатам США в РФ залишити нашу країну", - заявив він.
При цьому Лавров підкреслив, що РФ може вжити болючих заходів для американського бізнесу, проте поки що триматиме їх про запас.
"У нас теж є можливості вжити болючих заходів для американського бізнесу. Ми їх будемо тримати про запас", - сказав він.
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Зокрема, РФ може припинити діяльність американських фондів, які, на думку Кремля, втручаються в російську зовнішню політику.
"Ми будемо обмежувати і припиняти діяльність на нашій території американських фондів, американських неурядових організацій, які, не приховуючи, безпосередньо втручаються в наше внутрішньополітичне життя", - заявив глава російського МЗС.
До російський списку санкцій потрапили:
- Меррік Гарланд, генеральний прокурор США;
- Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро в'язниць США;
- Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки США;
- Крістофер Рей, директор ФБР;
- Евріл Хейнс, директор Національної розвідки США;
Крім того, в'їзд закрили колишньому помічникові президента США з національної безпеки і постійного представника при ООН Джону Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберту Вулсі.
Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США ввели нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії вже відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.