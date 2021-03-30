У Путіна прояснили плани щодо інтеграції Росії та Білорусі

Москва і Мінськ продовжують реалізацію політики щодо інтеграції двох держав, сказав Дмитро Пєсков.
Наразі Росія не збирається приєднувати республіку Білорусь, проте країни посилюють співпрацю в інтересах двох держав в рамках Союзного договору. Поки що Москва і Мінськ погоджують механізми щодо подальшої інтеграції, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю Аргументи і факти.
За його словами, зараз РФ не розглядає можливість приєднання білоруської держави, тоді як в Союзному договорі передбачені чіткі алгоритми щодо подальшої взаємодії.
"Ніхто, звичайно, про це не говорить, і ніде це не написано. Є союзний договір, де прописана певна послідовність кроків щодо поглиблення інтеграції", - стверджує спікер Кремля.
Також він додав, що в даний момент Росія і Білорусь проводять узгодження набору дорожніх карт, на базі яких продовжиться інтеграція.
"Про об'єднання мова не йде. Але максимально можлива поглиблена інтеграція, ми переконані, була б в інтересах як росіян, так і білорусів", - підкреслив Дмитро Пєсков.читайте такожЛукашенко різко висловився про поглинання Білорусі Росією
Інтеграція Росії та Білорусі
- Глава Білорусі Олександр Лукашенко 11 лютого заявив, що Білорусь не зацікавлена у змінах механізмів співпраці з РФ в рамках Союзної держави. Білоруську республіку влаштовує ситуація, за якої країна залишається суверенною і незалежною.
- Пізніше Лукашенко доручив вивчити сценарій можливого внесення змін до Конституції, які передбачають відмову Білорусі від нейтрального статусу.
- Під час перемовин з Путіним, які відбулися 23 лютого у Сочі, Лукашенко оголосив про те, що процес посилення співпраці двох Росії та Білорусі вже близький до завершення.