У Путіна прояснили плани щодо інтеграції Росії та Білорусі

Росія не збирається приєднувати Білорусь - Пєсков / Reuters

Наразі Росія не збирається приєднувати республіку Білорусь, проте країни посилюють співпрацю в інтересах двох держав в рамках Союзного договору. Поки що Москва і Мінськ погоджують механізми щодо подальшої інтеграції, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю Аргументи і факти.

За його словами, зараз РФ не розглядає можливість приєднання білоруської держави, тоді як в Союзному договорі передбачені чіткі алгоритми щодо подальшої взаємодії.

"Ніхто, звичайно, про це не говорить, і ніде це не написано. Є союзний договір, де прописана певна послідовність кроків щодо поглиблення інтеграції", - стверджує спікер Кремля.

Також він додав, що в даний момент Росія і Білорусь проводять узгодження набору дорожніх карт, на базі яких продовжиться інтеграція.

"Про об'єднання мова не йде. Але максимально можлива поглиблена інтеграція, ми переконані, була б в інтересах як росіян, так і білорусів", - підкреслив Дмитро Пєсков.читайте такожЛукашенко різко висловився про поглинання Білорусі Росією

Інтеграція Росії та Білорусі