У Путіна розкрили деталі перемовин з Лукашенком і його сином

Путін і Лукашенко обговорили питання авіасполучення Росії і Білорусі.
У Сочі відбулися неформальні консультації президента РФ Володимира Путіна і глави білоруської держави Олександра Лукашенка. Сторони обговорили питання організації авіасполучення між країнами, інцидент з літаком Ryanair і затримання російської громадянки Софії Сапеги. У перемовинах взяв участь і Микола Лукашенко - син глави республіки Білорусь.
Як повідомляє пресслужба Кремля, під час неформальної зустрічі Путін і Лукашенко обговорили питання подальшого розвитку російсько-білоруських економічних відносин, боротьбу з пандемією, ситуацію з літаком Ryanair і організації авіасполучення між Росією і Білоруссю. Крім того, президенти поговорили про ситуацію із затриманням громадянки РФ Софії Сапеги. Подальший розгляд цієї справи повинен відстежувати російський МЗС.
читайте такожЛукашенко оголосив про загрозу революції у Білорусі і поскаржився Путіну на ЄвросоюзПримітно, у перемовинах Путіна і Лукашенка також взяв участь молодший син глави Білорусі Микола Лукашенко.
Нагадаємо, в суботу, 29 травня, відбулася офіційна частина зустрічі президента Росії Володимира Путіна і глави Білорусі Олександра Лукашенка. Сторони досягли домовленості про відкриття нових авіарейсів між державами. Компанія Белавіа повинна збільшити кількість польотів не тільки до Москви, але й до інших російських міст.
Крім того, Мінськ до кінця червня повинен отримати другий кредитний транш від Москви на суму 500 мільйонів доларів.
Інцидент з літаком Ryanair у Мінську
- Літак компанії Ryanair 23 травня слідував рейсом Афіни-Вільнюс, проте за наполяганням Білорусі змушений був здійснити посадку у Мінську через повідомлення про нібито бомбу на борту. Однак при огляді салону вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
- На борту авіалайнера перебували засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега, які були затримані білоруськими силовиками.
- У Кремлі спростовують звинувачення в тому, що Москва будь-яким чином причетна до ситуації з лайнером Ryanair в Мінську. Російська влада має намір продовжувати спостерігати за подіями, пов'язаними з цим інцидентом.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі звинуватив офіційний Мінськ у поширенні неправдивої інформації, пов'язаної з перемовинами диспетчера і пілота літака. За його словами, пілота не з'єднали з керівництвом компанії, внаслідок чого літак був змушений приземлитися в білоруській столиці.