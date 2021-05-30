У Путіна розкрили деталі перемовин з Лукашенком і його сином

Син Лукашенка взяв участь у неформальних перемовинах з Путіним / пресслужба Кремля

У Сочі відбулися неформальні консультації президента РФ Володимира Путіна і глави білоруської держави Олександра Лукашенка. Сторони обговорили питання організації авіасполучення між країнами, інцидент з літаком Ryanair і затримання російської громадянки Софії Сапеги. У перемовинах взяв участь і Микола Лукашенко - син глави республіки Білорусь.

Як повідомляє пресслужба Кремля, під час неформальної зустрічі Путін і Лукашенко обговорили питання подальшого розвитку російсько-білоруських економічних відносин, боротьбу з пандемією, ситуацію з літаком Ryanair і організації авіасполучення між Росією і Білоруссю. Крім того, президенти поговорили про ситуацію із затриманням громадянки РФ Софії Сапеги. Подальший розгляд цієї справи повинен відстежувати російський МЗС.

Перемовини Путіна і Лукашенка / пресслужба Кремля

читайте такожЛукашенко оголосив про загрозу революції у Білорусі і поскаржився Путіну на ЄвросоюзПримітно, у перемовинах Путіна і Лукашенка також взяв участь молодший син глави Білорусі Микола Лукашенко.

Син Лукашенка на перемовинах з Путіним / пресслужба Кремля

Син Лукашенка на перемовинах з Путіним / пресслужба Кремля

Нагадаємо, в суботу, 29 травня, відбулася офіційна частина зустрічі президента Росії Володимира Путіна і глави Білорусі Олександра Лукашенка. Сторони досягли домовленості про відкриття нових авіарейсів між державами. Компанія Белавіа повинна збільшити кількість польотів не тільки до Москви, але й до інших російських міст.

Крім того, Мінськ до кінця червня повинен отримати другий кредитний транш від Москви на суму 500 мільйонів доларів.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську