У Путіна розповіли, чого чекають від переговорів Зеленського з Макроном і Меркель

Ангела Меркель і Еммануель Макрон повинні донести до Володимира Зеленського важливі тези, впевнений Дмитро Пєсков.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував переговори президента Володимира Зеленського з його французьким колегою Еммануелем Макроном, що стартували в Парижі, до яких приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.
За словами представника Кремля, від західних лідерів очікують закликів про припинення "провокацій" України на Донбасі, повідомляє ТАРС.
Пєсков очікує, що Меркель і Макрон донесуть до Зеленського необхідність "припинити провокації на лінії зіткнення".
"Для нас було б дуже важливо, щоб і пан Макрон, і пані Меркель під час конференц-колла з паном Зеленським використовували свій вплив і донесли до глави української держави теза про необхідність рішучого припинення будь-яких провокаційних дій на лінії зіткнення і акцентували необхідність безумовного дотримання режиму припинення вогню", - додав прес-секретар Путіна.
читайте такожЗеленський оцінив роль Макрона у відновленні переговорів з Путіним
Переговори Зеленського, Макрона і Меркель:
- У Парижі в п'ятницю, 16 квітня, почалися переговори президента України Володимира Зеленського з його французьким колегою Еммануелем Макроном.
- До переговорів незабаром приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.
- Згідно з повідомленням, лідери країн обговорять ситуацію на сході України.
- Українського лідера Макрон зустрів біля Єлисейського палацу і вони вирушили на переговори.
Переговори Путіна, Меркель і Макрона:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- За повідомленням прес-служби Кремля, Путін знову заявляв, що Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- У той же час у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила прес-служба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- У прес-службі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі по реалізації Мінських домовленостей.