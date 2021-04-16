У Путіна розповіли, чого чекають від переговорів Зеленського з Макроном і Меркель

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський / УНІАН

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував переговори президента Володимира Зеленського з його французьким колегою Еммануелем Макроном, що стартували в Парижі, до яких приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.

За словами представника Кремля, від західних лідерів очікують закликів про припинення "провокацій" України на Донбасі, повідомляє ТАРС.

Пєсков очікує, що Меркель і Макрон донесуть до Зеленського необхідність "припинити провокації на лінії зіткнення".

"Для нас було б дуже важливо, щоб і пан Макрон, і пані Меркель під час конференц-колла з паном Зеленським використовували свій вплив і донесли до глави української держави теза про необхідність рішучого припинення будь-яких провокаційних дій на лінії зіткнення і акцентували необхідність безумовного дотримання режиму припинення вогню", - додав прес-секретар Путіна.

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Переговори Зеленського, Макрона і Меркель:

У Парижі в п'ятницю, 16 квітня, почалися переговори президента України Володимира Зеленського з його французьким колегою Еммануелем Макроном.

До переговорів незабаром приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Згідно з повідомленням, лідери країн обговорять ситуацію на сході України.

Українського лідера Макрон зустрів біля Єлисейського палацу і вони вирушили на переговори.

Переговори Путіна, Меркель і Макрона: