У Путіна розповіли, чим загрожує Україні вступ до НАТО

Пєсков розповів, чим загрожує Україні вступ до НАТО / УНІАН

Київ лише погіршить ситуацію на Донбасі рішенням вступити до НАТО, заявив прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він підкреслив, що влада України повинна прислухатися до думки жителів окупованих територій.

"Ми глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе якось Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію, тому що, говорячи про вступ до НАТО, жодним чином не можна абстрагуватися від думки людей. А якщо ви запитаєте думку кількох мільйонів людей в самопроголошених республіках, то ви зрозумієте, що таке членство в НАТО для цих людей є глибоко неприйнятним", - сказав Пєсков у вівторок, 6 квітня, його цитує ТАСС.

Також під час спілкування з журналістами Пєсков зазначив, що Кремль поки не спостерігає у Києва намірів відійти від "войовничої тематики" і взяти під контроль підрозділи Збройних сил України на лінії зіткнення на Донбасі.

"Поки ми не бачимо наміру української сторони якось заспокоїтися, відійти від войовничої тематики, прикриваючись якоюсь ефемерною загрозою, взяти під контроль все-таки свої підрозділи Збройних сил, які стоять безпосередньо поруч з лінією розмежування і які найчастіше є причиною провокацій", - сказав спікер Кремля.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Він сказав, що, якщо Україна отримає План дій щодо членства в Альянсі, – це буде справжнім сигналом для Росії. Зеленський підкреслив, що для України НАТО – єдиний шлях до закінчення протистояння на Донбасі.

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