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У Путіна розповіли, чим загрожує Україні вступ до НАТО

6 квітня 2021, 14:31

Влада України повинна прислухатися до думки жителів окупованих територій перш ніж ухвалювати рішення про вступ до НАТО, переконаний Пєсков.

Пісок
Пєсков розповів, чим загрожує Україні вступ до НАТО / УНІАН

Київ лише погіршить ситуацію на Донбасі рішенням вступити до НАТО, заявив прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він підкреслив, що влада України повинна прислухатися до думки жителів окупованих територій.

"Ми глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе якось Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію, тому що, говорячи про вступ до НАТО, жодним чином не можна абстрагуватися від думки людей. А якщо ви запитаєте думку кількох мільйонів людей в самопроголошених республіках, то ви зрозумієте, що таке членство в НАТО для цих людей є глибоко неприйнятним", - сказав Пєсков у вівторок, 6 квітня, його цитує ТАСС.

Також під час спілкування з журналістами Пєсков зазначив, що Кремль поки не спостерігає у Києва намірів відійти від "войовничої тематики" і взяти під контроль підрозділи Збройних сил України на лінії зіткнення на Донбасі.

"Поки ми не бачимо наміру української сторони якось заспокоїтися, відійти від войовничої тематики, прикриваючись якоюсь ефемерною загрозою, взяти під контроль все-таки свої підрозділи Збройних сил, які стоять безпосередньо поруч з лінією розмежування і які найчастіше є причиною провокацій", - сказав спікер Кремля.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Він сказав, що, якщо Україна отримає План дій щодо членства в Альянсі, – це буде справжнім сигналом для Росії. Зеленський підкреслив, що для України НАТО – єдиний шлях до закінчення протистояння на Донбасі.

Ситуація на Донбасі - про що йшлося раніше:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинуло 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • 5 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.

новини Росії НАТО війна на Донбасі Дмитро Пєсков
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