У Путіна вибухнули попередженням про ескалацію війни на Донбасі

Пєсков назвав військовий конфлікт РФ і України на Донбасі "громадянською війною" / Reuters

Влада РФ стверджує, що загострення на Донбасі 26 березня свідчить про нібито наміри Києва влаштувати ескалацію конфлікту на сході України. Такі дії, як стверджують у Кремлі, можуть призвести до посилення бойових дій в регіоні, сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

За його словами, ситуація в зоні збройного конфлікту на Донбасі погіршується, а Україна, мовляв, може влаштувати провокацію, яка призведе до посилення збройного протистояння.

"Ми висловлюємо стурбованість у зв'язку зі зростаючою напруженістю і висловлюємо стурбованість, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які призведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося б це побачити", - вважає Пєсков.читайте такожУ Путіна зробили заяву у відповідь на прохання Зеленського щодо Донбасу

На питання про відкриту участь РФ в російсько-українському конфлікті на Донбасі, він заявив, що Москва має на увазі під ескалацією конфлікту "громадянську війну, яка там вже була".

Ситуація на Донбасі