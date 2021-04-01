У Путіна вибухнули попередженням про ескалацію війни на Донбасі

У Кремлі звинуватили Україну в нібито намірах влаштувати провокацію в зоні конфлікту.
Влада РФ стверджує, що загострення на Донбасі 26 березня свідчить про нібито наміри Києва влаштувати ескалацію конфлікту на сході України. Такі дії, як стверджують у Кремлі, можуть призвести до посилення бойових дій в регіоні, сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.
За його словами, ситуація в зоні збройного конфлікту на Донбасі погіршується, а Україна, мовляв, може влаштувати провокацію, яка призведе до посилення збройного протистояння.
"Ми висловлюємо стурбованість у зв'язку зі зростаючою напруженістю і висловлюємо стурбованість, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які призведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося б це побачити", - вважає Пєсков.читайте такожУ Путіна зробили заяву у відповідь на прохання Зеленського щодо Донбасу
На питання про відкриту участь РФ в російсько-українському конфлікті на Донбасі, він заявив, що Москва має на увазі під ескалацією конфлікту "громадянську війну, яка там вже була".
Ситуація на Донбасі
- Верховна Рада 30 березня прийняла постанову, в якій засудила загострення російськими гібридними військами ситуації на Донбасі 26 березня, в результаті якого загинули 4 українських військових і двоє отримали поранення. Український парламент закликав Росію вивести свої війська з території України і виконати усі свої зобов'язання щодо врегулювання конфлікту на сході країни. Крім того, парламент закликав світову спільноту посилити тиск на РФ.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков виступив зі звинуваченням на адресу України в невиконанні домовленостей щодо Донбасу. Згідно з позицією Москви, угоди не виконуються, тому що Київ не має наміру вести прямі перемовини з представниками "ЛДНР".
- 30 березня пройшли перемовини президента РФ Путіна, президента Франції Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель, в рамках яких глава РФ наполягав на перемовинах України з "ДНР" і "ЛНР" і вирішення правових питань щодо Донбасу.