У Путіна вибухнули різкою заявою на адресу України через водопостачання Криму

У Росії назвали "людоїдським шантажем" заяви Києва щодо водопостачання окупованого Криму.
Керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов заявив, що Москва не розглядає можливості будь-яких торгів щодо водопостачання півострова і має намір докласти максимум зусиль для вирішення цієї проблеми. При цьому він пригрозив Україні "діркою від бублика" в результаті "людожерського шантажу" через воду.
"Безумовно,жодний торг в цьому питанні не доречний. В кінцевому рахунку, Росія вирішить проблему постачання Криму прісною водою своїми силами, чого б їй це не коштувало", - цитує його інформагентство РИА Новости.
Крім того, він звинуватив українську зовнішню політику в "деградації" і сказав, що Україні не вдається повернути Крим за допомогою "людожерського шантажу".читайте такожКолапс з водою у Криму: у МЗС різко відповіли на звинувачення РФ на адресу України
"Не Крим отримає Київ в результаті свого людожерського шантажу, а від мертвого осла вуха, в кращому випадку — дірку від бублика", - підкреслив Молохов.
Проблеми з водою у Криму
- У анексованому Росією Криму в останні декілька років фіксуються проблеми з водою. Запаси водних ресурсів у АР скорочуються, через що місцеві жителі змушені отримувати її за графіком.
- Україна не постачає воду до Криму після того, як Росія захопила півострів. У Києві стверджують, що води на півострові для потреб місцевого населення достатньо. Українська влада готова змінити своє рішення тільки у разі гуманітарної катастрофи на півострові.
- "Голова держради Криму" Володимир Константинов заявляв, що півострів навіть теоретично вже не зможе отримувати воду з материкової України, тому що кримська інфраструктура до цього технічно не готова.
- Представник президента України в АР Крим Антон Кориневич стверджував, що Київ має намір побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб виключити будь-які можливості постачання води на окупований РФ півострів.