У Путіна вибухнули різкою заявою на адресу України через водопостачання Криму

У Росії стверджують, що мають намір докласти максимум зусиль для відновлення водопостачання Криму / УНІАН

Керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов заявив, що Москва не розглядає можливості будь-яких торгів щодо водопостачання півострова і має намір докласти максимум зусиль для вирішення цієї проблеми. При цьому він пригрозив Україні "діркою від бублика" в результаті "людожерського шантажу" через воду.

"Безумовно,жодний торг в цьому питанні не доречний. В кінцевому рахунку, Росія вирішить проблему постачання Криму прісною водою своїми силами, чого б їй це не коштувало", - цитує його інформагентство РИА Новости.

Крім того, він звинуватив українську зовнішню політику в "деградації" і сказав, що Україні не вдається повернути Крим за допомогою "людожерського шантажу".читайте такожКолапс з водою у Криму: у МЗС різко відповіли на звинувачення РФ на адресу України

"Не Крим отримає Київ в результаті свого людожерського шантажу, а від мертвого осла вуха, в кращому випадку — дірку від бублика", - підкреслив Молохов.

Проблеми з водою у Криму