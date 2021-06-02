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У Путіна вибухнули ультиматумом на адресу Києва щодо ситуації з війною на Донбасі

2 червня 2021, 18:34

Перемовини щодо Донбасу зайшли в глухий кут, оскільки Київ не влаштовує головна умова Москви.

Козак
Для перегляду Мінських угод Києву треба говорити з "ЛДНР" і звернутися до Радбезу ООН-Козак / УНІАН

Головною проблемою на перемовинах з врегулювання конфлікту на сході України є нібито небажання Києва вести перемовини з представниками "ДНР" і "ЛНР". Через це, як вважають у Кремлі, немає просування в реалізації механізму угод і домовленостей щодо перемир'я. Українська держава, мовляв, повинна звертатися до Ради Безпеки ООН і до так званих "представників Донбасу" у тому випадку, якщо Київ має намір переглянути Мінські угоди. Про це заявив заступник голови Адміністрації президента РФ, учасник ТКГ Дмитро Козак.

У інтерв'ю телеканалу Росія 24 він розповів про те, що Київ всі роки збройного конфлікту відмовляється від діалогу з так званими "ЛДНР". З цієї причини, на думку Москви, блокуються перемовини в рамках ТКГ і за домовленостями щодо перемир'я на Донбасі, досягнутими 27 липня минулого року.

"Київ не влаштовує одне, що вони повинні взаємодіяти з представниками Донбасу. Це основна проблема, яку намагаємося вирішити і в контактній групі. Через це всі питання стоять, знаходяться в глухому куті і питання перемир'я, і реалізація цього механізму який забезпечує це перемир'я, і політичні питання, гуманітарні, економічні. Це фундаментальна причина, чому шість років ми знаходимося в глухому куті", - стверджує Козак.читайте такожЛукашенко визнав "республіки" на Донбасі: у Кравчука заявили про втрату Мінськом нейтралітету

Також він підкреслив, що для того, щоб Мінські угоди були переглянуті, Київ повинен звернутися до Радбезу ООН і до "представників Донбасу".

"Україна повинна звертатися до Радбезу ООН і до представників Донбасу, якщо хоче переглянути Мінські угоди", - цитує Дмитра Козака російське інформагентство ТАСС.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Владимир Зеленський 20 травня зробив заяву про те, що Банкова і Кремль вже ведуть перемовини щодо організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив факт діалогу з Києвом, який веде заступник голови АП РФ Дмитро Козак. Однак у Москві не впевнені, що зустріч Путіна і Зеленського все ж таки відбудеться.

Президент Зеленський вважає, що для врегулювання військового конфлікту Росії та України на Донбасі потрібно вести перемовини в нормандському форматі, прямий діалог з Путіним, і підключати до процесу США.

Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович вважає, що Зеленський і Путін можуть домовитися за низкою важливих питань щодо Донбасу, проте проблему з "ЛДНР" вирішити дуже складно.

новини Росії Дмитро Козак Мінські угоди новини Донбасу
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