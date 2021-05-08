У Путіна вибухнули заявою на адресу США через вимогу щодо Криму

У Росії зажадали від Штатів повернути території Мексиці, а Російську Америку – Москві.
Представник анексованого Криму при президентові РФ, "віцепрем'єр кримського уряду" Георгій Мурадов піддав критиці позицію офіційного Вашингтона, згідно з якою Москва повинна повернути захоплений півострів до складу України. Він назвав подібні ідеї "маячними" і "образливими" і закликав США відмовитися від низки територій, отриманих в різний історичний час.
"Своєю вимогою повернути територію Криму Україні Держдеп США завдав образи не тільки господарям стародавньої землі Тавриди, самостійно прийнявшим рішення, де їм жити і ким їм бути, але і всім народам світу, які боролися за свій суверенітет і самовизначення", - заявив Мурадов в коментарі інформагентству РИА Новости.
Назвавши позицію Вашингтона "маячною", він порадив США, мовляв, повернути свої території, які були придбані Штатами в різний історичний час. Тоді, за його словами, американці нібито зможуть давати Росії подібні поради.читайте такожСтало відомо про плани України щодо ситуації з водою у Криму
"Все це лише викликає у нас бажання дати пораду тим, кому в голову приходять такі маячні ідеї: поверніть захоплені мексиканські території Мексиці, Російську Америку — Росії, а повсталі колись проти Британії Західні американські штати - англійській короні. Тоді можна буде давати поради іншим народам. А моїх колег - американських дипломатів - запрошую приїхати у Крим повчити його історію", - підкреслив Георгій Мурадов.
Повернення Криму до складу України
- Президент Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про те, що держава запускає низку заходів, завданням яких є реалізація Кримської платформи. Це перемовний майданчик, де планується обговорення питань щодо звільнення та повернення Криму до складу України.
- На засіданні Ради національної безпеки і оборони 11 березня була прийнята стратегія повернення окупованих РФ Криму і Севастополя під політичний контроль української держави.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба 1 травня розповів про те, що у Росії дуже серйозно поставилися до Кримської платформи. У російському міністерстві закордонних справ створили підрозділ, в рамках якого проводиться робота з протидії проекту України з метою повернення Криму.