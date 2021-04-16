У Путіна вирішили схиляти Туреччину на свій бік щодо Криму

Спікер президента РФ назвав позицію Туреччини щодо Криму зовсім "неправильною".
Прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що влада РФ з часом може переконати Туреччину приєднатися до російської позиції щодо Криму.
Зараз турецька сторона займає зовсім "неправильну" позицію щодо Криму, публікує слова спікера Путіна ТАСС.
"...ми сподіваємося, що наша послідовна лінія дозволить все-таки наших турецьких партнерів переконати у тому, що їх нинішня позиція щодо Криму зовсім неправильна", – заявив він.
За його словами, Росії з Україною навряд чи вдасться врегулювати розбіжності щодо півострова.
Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський у Стамбулі зустрівся з главою Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Після зустрічі з українським лідером Ердоган зазначив, що Туреччина ще раз засудила незаконну анексію Криму Росією. Також турецький лідер заявив, що його країна підтримує створення Кримської платформи для деокупації півострова.
Незаконна анексія Криму
- У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
- Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
- Україна, Туреччина та низка країн Заходу не визнали півострів російським.
- Через агресію щодо України зокрема США та країни-члени Євросоюзу запровадили проти РФ санкції.