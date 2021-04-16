У Путіна вирішили схиляти Туреччину на свій бік щодо Криму

Кремль хоче схиляти Туреччину на свій бік щодо Криму, поділився Дмитро Пєсков / УНІАН

Прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що влада РФ з часом може переконати Туреччину приєднатися до російської позиції щодо Криму.

Зараз турецька сторона займає зовсім "неправильну" позицію щодо Криму, публікує слова спікера Путіна ТАСС.

"...ми сподіваємося, що наша послідовна лінія дозволить все-таки наших турецьких партнерів переконати у тому, що їх нинішня позиція щодо Криму зовсім неправильна", – заявив він.

За його словами, Росії з Україною навряд чи вдасться врегулювати розбіжності щодо півострова.

Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський у Стамбулі зустрівся з главою Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Після зустрічі з українським лідером Ердоган зазначив, що Туреччина ще раз засудила незаконну анексію Криму Росією. Також турецький лідер заявив, що його країна підтримує створення Кримської платформи для деокупації півострова.