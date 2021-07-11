У Путіна різко відреагували на невизнання Францією вакцини Спутник-V

Марія Захарова відреагувала на заяву Франції / Reuters

У Міністерстві закордонних справ Росії відповіли Франції на заяву щодо невизнання російської та китайської вакцин від коронавірусу. У РФ заявили, що не МЗС Франції диктувати країнам і народам, якими вакцинами щепитися, пише ТАСС.

За її словами, такі заяви "відроджують в Європі дух неонацистської сегрегації".

"Ми засуджуємо Францію за подібні дискримінаційні висловлювання її високопоставленого представника", - сказала Захарова.

Також раніше в Міністерстві закордонних справ Китаю відповіли на заявуФранції про невизнання COVID-вакцин виробництва Росії і КНР. У відомстві виступили проти політизації вакцин.

Вакцина Супутник V - про що раніше писав Главред:

У Росії 11 серпня 2020 року зареєстрували вакцину Супутник V, яка не пройшла найважливішу - третю стадію випробувань. Під час третьої стадії препарат відчувають на великій кількості людей, і визначаються його побічні ефекти.

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Європейське агентство лікарських засобів (EMA) 4 березня 2021 року оголосило про запуск процедури комплексного вивчення російської вакцини від COVID - 19 Супутник V. В Євросоюзі працюють над перевіркою якості, безпеки та ефективності препарату.

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За даними ЗМІ, Євросоюз на даний момент не може схвалити використання вакцини від COVID-19 Супутник V на території європейських держав. Вимоги Брюсселя виявилися вищими, ніж очікувала Росія. При цьому переговори Берліна і Москви щодо поставок вакцини до Німеччини зайшли в глухий кут. Перспективи такої угоди близькі до нуля.

Прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що в нашу країну не будуть пропускати громадян РФ, які отримали щеплення російською вакциною Супутник V.