У Путіна різко відреагували на заяви з Лондона про удар по двох газопроводах РФ

Росія не згодна зі звинуваченнями на адресу Москви через інцидент з літаком рейсу Ryanair у Мінську - Пєсков / Reuters

Кремль бачить у звинуваченнях на адресу Росії у причетності до посадки літака рейсу Ryanair у Мінську "русофобську" і "нав'язливу" ідеї звинувачувати російську державу у всіх подіях, які відбуваються. Однак Москва не погоджується з такими заявами і продовжує спостерігати за ситуацією. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Одержимість ось така русофобська і нав'язлива ідея звинуватити Росію у всьому і вся. Напевно, вже незабаром дійде до того, що Росія звинувачуватиметься просто у факті свого існування", - цитує його інформагентство РИА Новости.

За його словами, Росія не погоджується з такими звинуваченнями, вважає подібні заяву невідповідними адекватній ситуації, і продовжує стежити за тим, що відбувається.

"На жаль, подібні, ну, напевно, з політичної точки зору неадекватні звинувачення мають місце. Ми терпляче спостерігаємо. Ми не погоджуємося з цим. Але розуміємо, що це той випадок, коли, напевно, навіть немає сенсу намагатися щось пояснити. Дійсно тут фобії і одержимість, напевно, вже починають брати своє і починають не давати можливості авторам цих заяв тверезо оцінювати ситуацію", - підкреслив Дмитро Пєсков.читайте такожУ Путіна зробили заяву про "викрадення" літака Ryanair у Мінську

Нагадаємо, раніше глава МЗС Великобританії Домінік Рааб зробив заяву про те, що на Заході вивчать можливість впровадження нових санкцій проти газопроводу СП-2 через інцидент з посадкою літака рейсу Ryanair у Мінську. При цьому у Британії прозвучала ініціатива запуску обмежень щодо трубопроводу Ямал-Європа.

Інцидент з літаком рейсу Ryanair у Мінську