У Путіна зробили нову заяву про війська біля кордонів України

Ситуація навколо України залишається складною, сказав Дмитро Пєсков.
Наразі не можна сказати, що ситуація, пов'язана з концентрацією військ біля навколо України, змінюється на краще. США і НАТО перекинули до російських кордонів військовий контингент і техніку. Подібні дії призводять до нової напруженості. Ситуація навряд чи наблизиться до стабілізації через рішення Штатів не направляти військові кораблі в Чорне море. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
Як повідомляє ТАСС, спікер Кремля назвав ситуацію складною, звинувативши США і Північноатлантичний альянс в перекиданні військового контингенту і техніки до кордонів РФ в рамках військових маневрів.
"Поки що ситуація дуже напружена. Ви знаєте, що дуже багато військових з'єднань і НАТО, і США, які перекинуті були до наших кордонів в рамках різних навчань прямо з США разом з військовою технікою. Звичайно, в цій ситуації будь-які додаткові військові компоненти ведуть до чергового витка напруги", - сказав Пєсков.читайте такожУ Росії заявили про "успіх" Путіна і оцінили сценарій для України
При цьому він підкреслив, що рішення Вашингтона, пов'язане з відмовою відправляти військові кораблі ВМС США в Чорне море, навряд чи вказує на деескалацію ситуації.
Війська РФ біля кордонів України
- Головнокомандувач збройними силами України Руслан Хомчак 30 березня оголосив про стягування Росією військ до українських кордонів під приводом підготовки до військових маневрів Захід-2021.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 7 квітня заявив, що війська Росії перебуватимуть у прикордонних з Україною районах стільки часу, скільки буде потрібно Москві. Рішення про конкретні терміни перебування військових підрозділів прийматимуть військове керівництво країни і президент Путін.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня сказав, що Україна, незважаючи на всі звинувачення з боку Росії, не має наміру звільняти окупований Донбас на базі силового сценарію. Київ прагне до мирного врегулювання конфлікту, проте українська армія готова відповідати на провокації противника.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 15 квітня розповів, що РФ зосередила біля українських кордонів рекордну кількість військ за роки російсько-українського конфлікту. Всі 30 країн-учасників НАТО висловили стурбованість у зв'язку з цими подіями.