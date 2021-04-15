У Путіна зробили нову заяву про війська біля кордонів України

Рішення США про відмову відправляти бойові кораблі в Чорне море не призведе до розрядки ситуації щодо України - Пєсков / УНІАН

Наразі не можна сказати, що ситуація, пов'язана з концентрацією військ біля навколо України, змінюється на краще. США і НАТО перекинули до російських кордонів військовий контингент і техніку. Подібні дії призводять до нової напруженості. Ситуація навряд чи наблизиться до стабілізації через рішення Штатів не направляти військові кораблі в Чорне море. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, спікер Кремля назвав ситуацію складною, звинувативши США і Північноатлантичний альянс в перекиданні військового контингенту і техніки до кордонів РФ в рамках військових маневрів.

"Поки що ситуація дуже напружена. Ви знаєте, що дуже багато військових з'єднань і НАТО, і США, які перекинуті були до наших кордонів в рамках різних навчань прямо з США разом з військовою технікою. Звичайно, в цій ситуації будь-які додаткові військові компоненти ведуть до чергового витка напруги", - сказав Пєсков.читайте такожУ Росії заявили про "успіх" Путіна і оцінили сценарій для України

При цьому він підкреслив, що рішення Вашингтона, пов'язане з відмовою відправляти військові кораблі ВМС США в Чорне море, навряд чи вказує на деескалацію ситуації.

Війська РФ біля кордонів України