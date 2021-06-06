У Путіна готові до появи збірної України у футболках з Кримом на матчі у Петербурзі

Питання проведення матчів на Євро-2020 вирішує УЄФА - Пєсков / Reuters

У Кремлі припустили ймовірність того, що Росія не вживе жодних заходів у тому випадку, якщо збірна України проб'ється до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу і змушена буде зіграти в Санкт-Петербурзі у футболках з Крим і гаслом "Слава Україні". Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

У коментарі ТАСС він сказав про те, що подібні питання, які пов'язані з аспектами проведення матчів Євро-2020, регулюються УЄФА.

"Регулювання всіх аспектів здійснюється УЄФА", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи може Росія вжити будь-яких заходів, якщо збірна України вийде на матч чвертьфіналу Євро-2020, який відбудеться у Санкт-Петербурзі.

Форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу 6 червня презентувала нову форму збірної України, в якій команда виступить на Євро-2020 (турнір через пандемію COVID-19 відбудеться цього року з 11 червня по 11 липня в 11 країнах, включаючи Росію, - ред.).

На футболках гравців української збірної буде зображена карта України з окупованим Росією Кримом і гаслом "Слава Україні – Героям слава".

Крим на футболці збірної України / Скріншот відео з facebook.com/andriy.pavelko

Гасло "Слава Україні - Героям слава" на футболці збірної України / facebook.com/andriy.pavelko

Представники російської влади вже негативно відреагували на цю ситуацію. Депутат Держдуми Дмитро Свищев сподівається, що УЄФА заборонить нову форму збірної України і не виключає зустрічі української команди зі збірною Росії на Євро-2020.