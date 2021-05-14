У Путіна зробили заяву про загострення конфлікту Вірменії та Азербайджану

Пашинян не просив Росію про допомогу щодо ситуації з Сюнікською областю - Пєсков / Reuters

Російський президент Володимир Путін стурбований ситуацією у Сюнікській області і закликає до виконання домовленостей від 9 листопада 2020 року, в яких зафіксовано зобов'язання щодо припинення вогню. При цьому виконуючий обов'язки глави уряду Вірменії Нікол Пашинян не просив Росію про допомогу у врегулюванні конфронтації. Про це заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РИА Новости, за словами спікера Кремля, Путін закликав сторони конфлікту до виконання листопадових домовленостей, в рамках яких була зафіксована ситуація щодо Нагірного Карабаху. Пашинян стурбований загостренням на вірмено-азербайджанському кордоні, проте за допомогою до Москви не звертався.

"Путін особливо відзначив необхідність виконання положень тристоронніх домовленостей і відповідних документів, і перш за все того положення, в якому йдеться про необхідність припинення вогню", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Довідка

Ситуація у Сюнікській області

Міністерство оборони Вірменії 12 травня повідомило про те, що азербайджанські війська намагалися здійснити проведення робіт з метою "уточнення кордонів" на одній з ділянок Сюнікської області.

Офіційний Єреван назвав цей інцидент заздалегідь підготовленою провокацією. Прокуратура відкрила кримінальну справу про посягання на територіальну цілісність вірменської держави. У Міноборони Вірменії стверджують, що війська Азербайджану перетнули державний кордон вірменської держави.

Примітно, що після закінчення вірмено-азербайджанського військового конфлікту, під контроль Баку перейшли сім районів, прилеглих до Нагірного Карабаху. Відтепер кордон Вірменії та Азербайджану проходить поруч з Сюнікською областю.читайте такожПашинян звернувся до Путіна через військове вторгнення Азербайджану до Вірменії

Офіційний Баку називає Сюнікську область Занзегуром. Угода між Вірменією, Азербайджаном і Росією щодо Карабаху передбачає будівництво через це регіон транспортного шляху, який повинен з'єднати ексклав Нахічевань з азербайджанською державою і Туреччиною.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже зробив заяву про те, що у Баку готові застосувати силу для будівництва транспортного коридору.

Війна у Нагірному Карабасі