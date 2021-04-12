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У Путіна стверджують, що Меркель не висувала вимогу щодо України

12 квітня 2021, 02:58
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Канцлер лише висловлювала стурбованість ситуацією біля кордону України, заявив спікер глави РФ.

Меркель не висувала Путіну вимогу щодо України, сказав Пєсков
Ангела Меркель не висувала Володимиру Путіну вимогу щодо України, заявив Дмитро Пєсков / Reuters

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков, стверджує, що канцлер Німеччини Ангела Меркель не висувала очільнику РФ вимогу щодо України.

Канцлер не вимагала, щоб РФ згорнула військові зусилля біля українського кордону, розповів спікер Путіна в ефірі телеканалу Росія-1.

За його словами, Меркель сказала, що в Європі стурбовані тим, що РФ стягнула війська до кордону.

"Меркель дійсно сказала, що нас у Європі турбує концентрація російських військ біля кордонів. Так, вона це сказала, і така стурбованість була виражена", – заявив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, Ангела Меркель та Володимир Путін обговорили ситуацію біля українського кордону 8 квітня.

Уряд Німеччини повідомив, що під час бесіди канцлер зажадала згорнути військові зусилля біля рубежів України, щоб стабілізувати ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, на Донбасі наприкінці березня загострився конфлікт – бойовики, яких підтримує РФ, обстріляли позиції українських військовослужбовців, загинули чотири особи.

У цей же період з'явилася інформація, що Росія стягує війська до східного кордону України. Причина маневрів – нібито підготовка до стратегічних навчань Захід 2021. Російська сторона також відправила у Чорне море військові кораблі.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому РФ стягувала війська до рубежів нашої країни. За його словами, за допомогою маневрів російська сторона хоче створити атмосферу загрози на мирних переговорах щодо Донбасу.

Російська влада стверджувала, що війська їхньої держави не є для когось загрозою.

Агресія Росії проти України – головні факти

  • РФ у 2014 році захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією. Україна та низка країн Заходу, у тому числі США та держави-члени Євросоюзу, не визнали анексію законною.
  • В цьому ж році російські війська вдерлися на частину сходу України. Бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей та створили так звані "ДНР" і "ЛНР".
  • Через агресії щодо України низка західних країн покарали Росію санкціями.
Ангела Меркель Володимир Путін Дмитро Пєсков
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