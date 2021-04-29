У Путіна висунули звинувачення на адресу ЗСУ і дорікнули Зеленському

Не факт, що Зеленський контролює дії ЗСУ - Пєсков / Reuters

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив Збройні сили України в нібито провокаціях на лінії перетину на Донбасі і заявив про напружену ситуацію на кордоні російської та української держав. При цьому він засумнівався в контролі президента України Володимира Зеленського над ЗСУ і сказав, що "націоналісти" і "екстремісти" можуть спровокувати загострення ситуації в зоні конфлікту.

Як повідомляє Інтерфакс, у відповідь на питання про те, наскільки близько було пряме збройне зіткнення Москви і Києва останніми днями, він зазначив, що ситуація на кордоні двох держав, як і раніше, залишається складною. Також він звинуватив українську армію в нібито щоденних порушеннях режиму припинення вогню, після чого, мовляв, бойовики "ЛДНР" змушені були відкривати вогонь.

"...провокаційні дії збройних сил України на лінії розмежування дійсно були дуже частими, щоденними і призводили до людських жертв. Природно, ці провокаційні дії викликали відповіді з боку самопроголошених республік", - стверджує Пєсков.

Звинувативши США в зміцненні боєздатності ЗСУ, спікер Кремля засумнівався в тому, що президент України Володимир Зеленський контролює дії української армії.читайте такожЗеленський запропонував створити ще один формат перемовин щодо Донбасу

"Питання - наскільки президент Зеленський контролює ці збройні сили України? І наскільки президент Зеленський вільний від впливу і тиску тих людей, які виходять на демонстрацію у Києві, Якщо я не помиляюся, на підтримку бригади СС "Галичина"?"- сказав Пєсков.

Крім того, він додав, що "націоналісти" і "екстремісти" нібито відкрито кажуть про наміри організувати загострення військових дій, тоді як у Москві не знають, чи зможе, мовляв, Зеленський цього не допустити.

"Чи може президент Зеленський обгородити Збройні сили України від впливу націоналістів і екстремістів - це велике питання. Точної відповіді тут немає", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Війна Росії та України