У Путіна висунули звинувачення на адресу ЗСУ і дорікнули Зеленському

Ситуація на кордоні Росії і України, як і раніше, залишається напруженою, стверджує Дмитро Пєсков.
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив Збройні сили України в нібито провокаціях на лінії перетину на Донбасі і заявив про напружену ситуацію на кордоні російської та української держав. При цьому він засумнівався в контролі президента України Володимира Зеленського над ЗСУ і сказав, що "націоналісти" і "екстремісти" можуть спровокувати загострення ситуації в зоні конфлікту.
Як повідомляє Інтерфакс, у відповідь на питання про те, наскільки близько було пряме збройне зіткнення Москви і Києва останніми днями, він зазначив, що ситуація на кордоні двох держав, як і раніше, залишається складною. Також він звинуватив українську армію в нібито щоденних порушеннях режиму припинення вогню, після чого, мовляв, бойовики "ЛДНР" змушені були відкривати вогонь.
"...провокаційні дії збройних сил України на лінії розмежування дійсно були дуже частими, щоденними і призводили до людських жертв. Природно, ці провокаційні дії викликали відповіді з боку самопроголошених республік", - стверджує Пєсков.
Звинувативши США в зміцненні боєздатності ЗСУ, спікер Кремля засумнівався в тому, що президент України Володимир Зеленський контролює дії української армії.читайте такожЗеленський запропонував створити ще один формат перемовин щодо Донбасу
"Питання - наскільки президент Зеленський контролює ці збройні сили України? І наскільки президент Зеленський вільний від впливу і тиску тих людей, які виходять на демонстрацію у Києві, Якщо я не помиляюся, на підтримку бригади СС "Галичина"?"- сказав Пєсков.
Крім того, він додав, що "націоналісти" і "екстремісти" нібито відкрито кажуть про наміри організувати загострення військових дій, тоді як у Москві не знають, чи зможе, мовляв, Зеленський цього не допустити.
"Чи може президент Зеленський обгородити Збройні сили України від впливу націоналістів і екстремістів - це велике питання. Точної відповіді тут немає", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Війна Росії та України
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу раніше оголосив про початок відведення військ Південного та Західного військових округів від кордонів України. Росіяни своє рішення пояснили завершенням перевірки боєготовності військових підрозділів і виконанням поставлених завдань.
- Колишній глава Генштабу ЗСУ Ігор Романенко сказав, що Росія не реалізувала свій наступальний потенціал, проте продовжить чинити військовий тиск на Україну допоки, доки Москва не досягне своїх цілей. Він припустив провокації на Донбасі з боку російсько-терористичних військ на травневі свята.
- Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович попередив про те, що РФ знову почне перекидати свої війська до кордонів України вже наприкінці липня в рамках підготовки до військових навчань Захід-2021. Наразі Москва відвела від прикордонних з українськими районами територій від 30% до 50% особового складу, проте війська можуть швидко туди повернутися.