У Путіна заявили, що не будуть відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску ПП-2

Пєсков розповів про долю транзиту газу через Україну / УНІАН

Росія не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску скандального газопроводу Північний потік-2.

Як заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, контракт на транзит можуть продовжити.

"Росія і Україна мають договір про транзит газу в Європу, цей договір залишиться в силі на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту", - зазначив Пєсков, передає ТАСС.

Як зазначив Пєсков, президент Росії Володимир Путін виходить з того, що надалі обсяги експорту російського газу в Європу будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваний.

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Примітно, що напередодні президент України в одному з інтерв'ю заявив, що Москва точно відмовиться від транзиту газу по українській території після запуску нової труби, і Північний потік-2 є "козирною ставкою" для Росії.

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