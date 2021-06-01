У Путіна заявили, що не будуть відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску ПП-2

У Кремлі зробили заяву про долю щодо транзиту газу по Україні.
Росія не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску скандального газопроводу Північний потік-2.
Як заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, контракт на транзит можуть продовжити.
"Росія і Україна мають договір про транзит газу в Європу, цей договір залишиться в силі на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту", - зазначив Пєсков, передає ТАСС.
Як зазначив Пєсков, президент Росії Володимир Путін виходить з того, що надалі обсяги експорту російського газу в Європу будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваний.
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Примітно, що напередодні президент України в одному з інтерв'ю заявив, що Москва точно відмовиться від транзиту газу по українській території після запуску нової труби, і Північний потік-2 є "козирною ставкою" для Росії.
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Північний потік-2 новини - про що раніше повідомляв Главред:
- США відмовилися від санкцій проти компанії Nord Stream AG, яка є оператором газопроводу Північний потік-2, та її гендиректора Матіаса Варніга. У Вашингтоні своє рішення пояснили національними інтересами американської держави.
- Головною причиною відмови Штатів від санкцій проти ПП-2 журналісти назвали прагнення відновити відносини з Німеччиною, зацікавленою в реалізації газопроводу.
- У Білому домі заявили, що США не можуть зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2, так як проект вже реалізований на 95%.
- Верховна Рада офіційно звернулася до Конгресу США з проханням вжити заходів щодо зупинки трубопроводу Північний потік-2. Парламентарі закликали Вашингтон ввести санкції проти всіх учасників російського проекту.
- Пізніше США вдарили новими санкціями по газопроводу Північний потік-2. Під обмеження потрапили 13 суден, які пов'язані з реалізацією російського трубопроводу.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва має намір розібратися в ситуації з новими санкціями США проти СП-2 і звинуватив Вашингтон у невиконанні домовленостей.