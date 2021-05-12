У Путіна заявили, що не рятуватимуть Медведчука

Пєсков заявив, що Росія Медведчуку нічим не допоможе / Reuters

Підозрюваний у державній зраді голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук не просив допомоги або політичного притулку в Російській Федерації, заявив прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він підкреслив, що в будь-якому разі Москва навряд чи зможе допомогти йому на тлі переслідування в Україні.

"Він не звертався, наскільки мені відомо, за допомогою, і навряд чи Росія може надати йому якусь допомогу на тлі того переслідування, яке зараз відбувається", - заявив Пєсков, його цитує РИА Новости.

Він також додав, що у Кремлі вважають Медведчука насамперед нібито проукраїнським політиком, який виступає за нормалізацію відносин з Росією.

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