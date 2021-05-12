У Путіна заявили, що не рятуватимуть Медведчука

Москва навряд чи зможе допомогти Медведчуку на тлі переслідування в Україні, заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.
Підозрюваний у державній зраді голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук не просив допомоги або політичного притулку в Російській Федерації, заявив прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він підкреслив, що в будь-якому разі Москва навряд чи зможе допомогти йому на тлі переслідування в Україні.
"Він не звертався, наскільки мені відомо, за допомогою, і навряд чи Росія може надати йому якусь допомогу на тлі того переслідування, яке зараз відбувається", - заявив Пєсков, його цитує РИА Новости.
Він також додав, що у Кремлі вважають Медведчука насамперед нібито проукраїнським політиком, який виступає за нормалізацію відносин з Росією.
Обшуки у Медведчука - про що йшлося раніше:
- 11 травня орієнтовно о 16:00 стало відомо, що в Києві на вул. Монтажників правоохоронці почали обшукувати будинок, в якому живе Віктор Медведчук. Згодом з'явилася інформація, що обшук йде у справі про видобуток газу в Криму.
- Правоохоронці вважають, що у 2015-му Медведчук вступив у змову з російською стороною для видобутку газу в Чорному морі та передав унікальні дані про кримські родовища. Медведчука звинуватили у держзраді.
- 12 травня Віктор Медведчук вперше прокоментував звинувачення на свою адресу і обшуки у своєму будинку. За його словами, нічого протизаконного у нього так і не знайшли. А метою обшуків він назвав вручення йому підозри в держзраді.
Автор: Адріана Бубновська