У Путіна оголосили про готовність говорити з Зеленським щодо Криму

У Кремлі попередили про те, що статус Криму вже закріплено в Конституції Росії.
Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським питання Криму виключно в контексті співпраці регіонів з іноземними державами. Однак інші питання, серед яких статус півострова, росіяни обговорювати не мають наміру. Причому у Кремлі вказують, що питання півострова вже закріплене в російській Конституції. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.
У ефірі програми Москва. Кремль. Путін на телеканалі Росія 1 він сказав про те, що Росія готова обговорювати питання Криму тільки в тому випадку, якщо мова буде йти про співпрацю регіонів з іноземними державами. Однак російська влада говорити не має наміру розмовляти про питання приналежності півострову.
"Якщо обговорювати Крим в плані розвитку прикордонного співробітництва - знаєте, Росія має прикордонне співробітництво за лінією регіонів із зарубіжними країнами - якщо в цьому плані, то я впевнений, що Путін буде готовий. Але якщо обговорювати щось інше, а не те, що Крим - регіон Російської Федерації, то ніхто не буде ніколи ні з ким це обговорювати", - зазначив Пєсков.читайте такожУ Путіна відреагували на санкції Зеленського проти Росії і ватажків "ЛДНР"
Більше того, він також додав, що такі питання забороняє російська Конституція.
У Конституції чорним по білому написано, що це кримінальний злочин - говорити про відчуження територій Російської Федерації, кримінальний злочин!",- підкреслив Дмитро Пєсков.
Зустріч Зеленського і Путіна
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня розповів про те, що Київ і Москва вже ведуть перемовини щодо проведення зустрічі українського гаранта з главою Кремля Володимиром Путіним.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив факт таких перемовин і заявив, що з боку РФ над узгодженням питань працює заступник глави Адміністрації президента Дмитро Козак. Однак він додав, що у Москві наразі не бачать реальної перспективу зустрічі Путіна і Зеленського.
- Володимир Зеленський вважає, що з метою вирішення конфлікту на Донбасі слід вести перемовини саме з Володимиром Путіним. При цьому, на думку українського глави держави, можна організувати альтернативний варіант такої дискусії за участю США.