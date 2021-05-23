У Путіна оголосили про готовність говорити з Зеленським щодо Криму

Путін не готовий обговорювати з Зеленським питання приналежності Криму - Пєсков / Reuters

Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським питання Криму виключно в контексті співпраці регіонів з іноземними державами. Однак інші питання, серед яких статус півострова, росіяни обговорювати не мають наміру. Причому у Кремлі вказують, що питання півострова вже закріплене в російській Конституції. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

У ефірі програми Москва. Кремль. Путін на телеканалі Росія 1 він сказав про те, що Росія готова обговорювати питання Криму тільки в тому випадку, якщо мова буде йти про співпрацю регіонів з іноземними державами. Однак російська влада говорити не має наміру розмовляти про питання приналежності півострову.

"Якщо обговорювати Крим в плані розвитку прикордонного співробітництва - знаєте, Росія має прикордонне співробітництво за лінією регіонів із зарубіжними країнами - якщо в цьому плані, то я впевнений, що Путін буде готовий. Але якщо обговорювати щось інше, а не те, що Крим - регіон Російської Федерації, то ніхто не буде ніколи ні з ким це обговорювати", - зазначив Пєсков.читайте такожУ Путіна відреагували на санкції Зеленського проти Росії і ватажків "ЛДНР"

Більше того, він також додав, що такі питання забороняє російська Конституція.

У Конституції чорним по білому написано, що це кримінальний злочин - говорити про відчуження територій Російської Федерації, кримінальний злочин!",- підкреслив Дмитро Пєсков.

Зустріч Зеленського і Путіна