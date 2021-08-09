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У Путіна заявили про санкції проти "антиросійських" політиків Британії

9 серпня 2021, 20:36

Як пояснили в Росії, ці обмеження впроваджуються у відповідь на санкції з боку Британії проти російських громадян за порушення прав людини в Чечні.

Росія, Прапор
Росія ввела санкції проти британців / Reuters

У МЗС Росії заявили про нові санкції щодо політиків Британії, які "залучені до антиросійської діяльності". Цим британським представникам заборонили в'їжджати до Росії, пише МЗС РФ.

Як пояснили в Росії, ці обмеження запроваджуються у відповідь на персональні санкції з боку Британії проти російських громадян за порушення прав людини в Чечні, а також на обмеження у рамках "Положення про глобальні антикорупційні санкції".

У Москві вважають санкції Лондона необґрунтованими і такими, що демонструють "справжні наміри керівництва Британії проводити деструктивну діяльність на двосторонньому треку".

"У відповідь на недружні дії британської влади і на основі принципу взаємності російською стороною було схалене рішення щодо введення персональних санкцій щодо пропорційного числа представників Британії, які щільно залучені до антиросійської діяльності. Їм закритий в'їзд на територію РФ", - заявили в російському МЗС.

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Раніше Главред писав про те, що через триваючий підрив демократії і порушення прав людини режимом Олександра Лукашенка Великобританія впровадила проти Білорусі пакет торгових, фінансових і авіаційних санкцій.

"Режим Лукашенка продовжує придушувати демократію і порушувати права людини в Білорусі. Ці санкції демонструють, що Великобританія не прийме дії Лукашенка після фальсифікації виборів. Продукція державних підприємств Лукашенка не буде продаватися у Великобританії, а наші аерокосмічні компанії не будуть торкатися до його парку розкішних літаків", - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

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