У Путіна заявили про небезпеку вступу України до НАТО і вибухнули попередженням

Вступ України до НАТО - це "червона лінія" для Кремля, - Пєсков / Reuters

Заяви про вступ України до Північноатлантичного альянсу на основі надання ПДЧ викликають серйозну стурбованість у Кремлі. Москва стежити за цим процесом, тому що інтеграція Києва до НАТО є "червоною лінією" для Росії. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Reuters, спікер Кремля розповів про те, що Москва продовжує стежити за ситуацією з можливою інтеграцією України в НАТО. Це питання, а особливо заяви про плани з надання Києву Плану дій щодо вступу до Альянсу, серйозно турбують російську владу.читайте також"Тут нема чого обговорювати": Путін про вступ України до НАТО

"Це те, за чим ми дуже уважно стежимо, і це дійсно "червона лінія" для нас - щодо перспективи вступу України до НАТО. Звичайно, це (питання про план членства для України) викликає нашу стурбованість", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Інтеграція України до НАТО

7 червня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Джо Байденом запропонував США створити спеціальний механізм вступу Києва до НАТО з конкретною прив'язкою до календарних дат.

14 червня Зеленський закликав Байдена дати чітку відповідь, чи бачить Захід Україну в НАТО, і коли українська держава зможе отримає ПДЧ до Північноатлантичного альянсу.

За підсумками саміту Альянсу блок безпеки виступив із заявою, згідно з якою Україна вступить до НАТО на підставі ПДЧ. Однак коли Київ отримає відповідний План, в організації не сказали.

Президент США Джо Байден, у свою чергу, сказав, що наразі Україна не може вступити до НАТО. Причому головною проблемою Києва він назвав корупцію.