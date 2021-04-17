У Путіна жорстко відреагували на "фокуси" Чехії

Марія Захарова відреагувала на дії Чехії / Захарова

Представник МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на рішення влади Чехії щодо висилки з країни 18 російських дипломатів, повідомляти ТАСС у суботу, 17 квітня.

"Празі добре відомо, що слідуватиме за подібними "фокусами", - сказала вона.

У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав нісенітницею заяви про те, що російські розвідники могли мати відношення до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році.

"Це нісенітниця, висмоктана з пальця. Це просто вигадана ситуація для того, щоб підтримати американців, які зараз отримали жорстку відповідь від нас", - сказав сенатор ТАСС.

За словами Джабарова, Росія пропорційно відповість на висилку 18 російських дипломатів.

"Відповідь буде адекватною. Але, швидше за все, я підозрюю, пропорційною", - сказав він.