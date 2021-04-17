У Путіна жорстко відреагували на "фокуси" Чехії

У Міністерстві закордонних справ Росії різко відреагували на висилку дипломатів з Чехії.
Представник МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на рішення влади Чехії щодо висилки з країни 18 російських дипломатів, повідомляти ТАСС у суботу, 17 квітня.
"Празі добре відомо, що слідуватиме за подібними "фокусами", - сказала вона.
У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав нісенітницею заяви про те, що російські розвідники могли мати відношення до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році.
"Це нісенітниця, висмоктана з пальця. Це просто вигадана ситуація для того, щоб підтримати американців, які зараз отримали жорстку відповідь від нас", - сказав сенатор ТАСС.
За словами Джабарова, Росія пропорційно відповість на висилку 18 російських дипломатів.
"Відповідь буде адекватною. Але, швидше за все, я підозрюю, пропорційною", - сказав він.
- Раніше головред писав про те, що Чехія пішла на рішучі заходи і висилає 18 російських дипломатів, повідомив глава МЗС країни Ян Гамачек.
- Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України прийняли рішення про висилці з України старшого дипломата посольства РФ у Києві.
- 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
- У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.
- Підкреслюється, що така діяльність "несумісна зі статусом дипломатичного працівника" і носить "явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації".
- До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.