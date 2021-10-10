У РФ заберуть ПП-2, а Газпром сподівається на ФРН: у Польщі назвали сценарій ЄС щодо трубопроводу

Газпром сподівається, що Конституційний суд Німеччини у Карлсруе дозволить вивести СП-2 з-під європейського енергетичного законодавства - експерт / Reuters

Російський газопровід Північний потік-2 може опинитися у володінні групи компаній, серед яких Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall. Вони вже беруть участь в енергетичному проекті. У такому випадку трубопровід відповідатиме всім вимогам Третьої газової директиви ЄС, яка фактично забороняє монополію Газпрому на магістраль. Однак у Росії, як і раніше, сподіваються, що Конституційний суд Німеччини в Карлсруї допоможе вивести трубу з-під європейського законодавства. Про це заявив аналітик Даніель Чижевський.

У коментарі Польському радіо він розповів про те, що ситуація з фінансуванням проекту такими компаніями, як Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall може посприяти вирішенню питання на користь СП-2.читайте такожШантаж Газпрому через СП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС вигадали, як вибратися з капкана РФ

"Зрештою, власником проєкта Північний потік-2 може стати конгломерат євросоюзних компаній, які вже беруть участь у проекті, і тоді все буде відповідно до газової директиви", - зазначив Чижевський.

Втім, за його словами, подібний сценарій розглядається, скоріше, як виняток. Росіяни сподіваються, що суд у ФРН дозволить їм обійти європейське енергетичне законодавство.

"Газпром ще розраховує, що остання інстанція в особі Конституційного суду Німеччини в Карлсруї погодиться вивести Північний потік - 2 з-під юрисдикції євросоюзного законодавства", - додав Чижевський, підкресливши, що запуск ПП-2, скоріш за все, все ж таки відбудеться.

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Запуск Північного потоку-2

Голова Газпрому Олексій Міллер 10 вересня зробив заяву про те, що спорудження магістралі Північний потік-2 вже завершено. Роботи завершилися о 8:45 за Києвом.

Журналісти Bloomberg писали, що перші постачання газу трубою СП-2 до Європи можуть розпочатися ще з 1 жовтня, а вже в грудні газопровід запрацює на повну потужність. Однак пізніше Міллер сказав, що постачань палива поки що не буде.

У Федеральному агентстві Німеччини, яке проводить сертифікацію Північного потоку-2, попередили компанію-оператора труби Nord Stream 2 AG про те, що компанія буде покарана у разі, якщо магістраль запустять ще до того, як проект отримає дозвіл на роботу.

4 жовтня в Газпромі оголосили про початок заповнення газом першої нитки трубопроводу СП-2. Нитка поступово наповнюватиметься паливом, щоб досягти необхідного тиску для подальшого тестування газопроводу.

5 жовтня німецький регулятор BNetzA попросив компанію Nord Stream 2 AG про надання всієї документації щодо виконання всіх нормативних вимог Європи після запуску газопроводу Північний потік-2.