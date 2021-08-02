У росіянки в руках вибухнув батон

Після вибуху запахло порохом / astv.ru

У Росії у жінки в руках вибухнув хліб. Це сталося жінка почала його різати.

Як пише astv.ru, на Долинському хлібокомбінаті, де спекли даний батон, свою провину і причетність до того, що трапилося заперечують, так як кажуть, що "хліб випікається при температурі 220 градусів і будь-які вибухові речовини відразу ж би виявили".

Росіянка стверджує, що в результаті вибуху в повітрі стояв запах пороху.

"У складі ніде не написано, що є вибухонебезпечні якісь моменти... ось такий батон. Він смердить порохом", - каже жінка.

На кадрах відео потерпіла показала шматки обгорілого батона і ніж, на якому були сліди горіння.

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