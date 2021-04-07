У Соловйова захотіли підірвати ядерну бомбу і "зупинити НАТО на Донбасі"

В ефірах пропагандистського ток-шоу Володимира Соловйова продовжують генерувати божевільні ідеї. Тепер от захотіли боротися з НАТО ядерним ударом.
В ефірі пропагандистського ток-шоу Володимира Соловйова на повному серйозі обговорювалося можливість застосування ядерної зброї - щоб нібито зупинити наступ військ НАТО на Донбасі. Повний випуск передачі був опублікований на порталі YouTube.
Сам Соловйов допустив ймовірність бойового зіткнення військ НАТО і російських військових, через що "400 тисяч росіян в Донбасі опиняться під загрозою знищення".
"Це суто мої оціночні судження. Будь-який конфлікт може бути припинений загрозою з нашого боку про застосування хоча б тактичної ядерної зброї [...] цілком можливий демонстраційний ядерний вибух в пустельних водах Світового океану, але не настільки пустельних, щоб його не було видно. Ось таким чином", — сказав йому у відповіть військовий оглядач Михайло Ходаренок.
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Володимир Соловйов - раніше повідомлялося:
- Портал The Insider з посиланням на бази Федеральної податкової служби повідомляв, що Володимир Соловйов за 2020 рік заробив 52,6 мільйона рублів і, таким чином, є другим за рівнем доходів серед російських пропагандистів.
- До того співробітник білоруського заводу БелАЗ на ім'я Анатолій в прямому ефірі YouTube-проекту Соловйова показав свій пеніс і тестикули.