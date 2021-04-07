У Соловйова захотіли підірвати ядерну бомбу і "зупинити НАТО на Донбасі"

Володимир Соловйов / скріншот з відео

В ефірі пропагандистського ток-шоу Володимира Соловйова на повному серйозі обговорювалося можливість застосування ядерної зброї - щоб нібито зупинити наступ військ НАТО на Донбасі. Повний випуск передачі був опублікований на порталі YouTube.

Сам Соловйов допустив ймовірність бойового зіткнення військ НАТО і російських військових, через що "400 тисяч росіян в Донбасі опиняться під загрозою знищення".

"Це суто мої оціночні судження. Будь-який конфлікт може бути припинений загрозою з нашого боку про застосування хоча б тактичної ядерної зброї [...] цілком можливий демонстраційний ядерний вибух в пустельних водах Світового океану, але не настільки пустельних, щоб його не було видно. Ось таким чином", — сказав йому у відповіть військовий оглядач Михайло Ходаренок.

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