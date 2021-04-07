У радника Путіна виявили розкішну віллу на Карибах

У 2020 році, за даними французького комерційного реєстру, Юмашеви стали власниками компанії CDA, зареєстрованої на Сен-Бартелемі, в окрузі Анс-де-Кайе.
Радник президента РФ Володимира Путіна Валентин Юмашев і його дружина Тетяна Юмашева є власниками вілли за 15 мільйонів євро на острові Сен-Бартелемі в Карибському морі, йдеться у розслідуванні Нової Газети.
У 2020 році, за даними французького комерційного реєстру, Юмашеви стали власниками компанії CDA, зареєстрованої на Сен-Бартелемі, в окрузі Анс-де-Кайе.
У довіреності, оформленій на юриста під час реєстрації, йдеться, що компанія створена "для придбання об'єктів нерухомості". Разом з цією довіреністю Валентин і Тетяна оформили у нотаріуса документи на придбання будинку на острові. У виписці з договору купівлі-продажу йдеться про об'єкт площею 2,5 тисячі квадратних метрів.
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Нерухомість обійшлася новим власникам у 15 мільйонів євро.
Договір про покупку підписав Валентин Юмашев як представник компанії CDA. Відзначається, що інформація про те, що Юмашев — радник Путіна на громадських засадах, стала відома тільки у 2018 році.
На сайті Кремля з'явилося розпорядження президента про його призначення. За даними ЗМІ, цю інформацію опублікували через технічну помилку. Тоді ж з'ясувалося, що Юмашев виконує обов'язки радника вже 18 років.
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