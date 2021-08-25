У США є план "Б" щодо Афганістану: Байден дав доручення Пентагону

У США є запасний план на випадок, якщо військові не встигнуть евакуювати всіх бажаючих з Афганістану до 31 серпня/ Фото Reuters

Американські військові повинні вийти з Афганістану до 31 серпня. Поки що евакуація з країни всіх бажаючих йде за планом, але президент США Джо Байден доручив Пентагону розробити запасний план.

Глава Білого дому заявив, що чим швидше вдасться евакуювати всіх бажаючих, тим краще. З 14 серпня і станом на полудень 24 серпня США евакуювали 70 700 осіб з Афганістану, і 75 900 осіб - з кінця липня.

"Зараз ми наближаємося до завершення до 31 серпня. Чим раніше ми зможемо закінчити, тим краще. Кожен день операції несе додатковий ризик для наших військ. Але завершення 31 серпня залежить від продовження співпраці Талібану і надання доступу до аеропорту", - сказав Байден.

читайте також"Жалю про рішення вивести війська немає": Байден звернувся до нації з приводу АфганістануВін повідомив, що просив Пентагон і Державний департамент США розробити план на випадок непередбачених обставин, щоби скорегувати графік евакуації, якщо в цьому виникне необхідність.

"Я сповнений рішучості забезпечити виконання нашої місії. Я також пам'ятаю про ризики, про які мене поінформували, і про необхідність враховувати ці ризики. Вони реальні. Це серйозні проблеми, які ми також повинні взяти до уваги", - зазначив Байден.

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Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.

Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила та шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

У Мережу також потрапило відео, на якому видно, як маленьку дівчинку через натовп передають з рук в руки американським солдатам по той бік стіни аеропорту в надії, що її евакуюють з Афганістану.

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців.

21 серпня президент США Джо Байден заявив, що якщо Талібан піде в атаку на американські сили під час операції з евакуації людей з Кабула, США продемонструють стрімку і рішучу відповідь. При цьому американці домовилися з талібами, що їх пропустять в аеропорт.

Колишній президент США Дональд Трампа вважає, що чинний глава Білого дому Джо Байден повинен вибачитися перед американцями через виведення військ з Афганістану, після чого бойовики "Талібану" захопили владу в країні. Трамп назвав виведення військ з Афганістану "капітуляцією".