У сина Януковича знайшли бізнес з елітною нерухомістю в Москві - розслідування

Олександр і Віктор Януковичі / Reuters

Син експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександр володіє частиною елітного бізнес-центру Atlantic в Москві і земельної ділянки під ним.

Як йдеться у розслідуванні Радіо Свобода, в реєстрі нерухомості РФ власницею 14% частки земельної ділянки, на якій розташований Atlantic, і частки бізнес-центру є компанія Прайд-М.

Керівником компанії вказаний Олександр Єрмольчук, який в 2012-2013 роках очолював два українських акціонерних товариства - Мако Холдинг і Марінсервіс, бенефіціаром яких за реєстром юридичних осіб був Олександр Янукович.

У розслідуванні підкреслюється, що за адресою бізнес-центру Atlantic прописана фірма Східний альянс, власником якої є Едуард Слинько. Людина з таким ім'ям і прізвищем раніше обіймала керівну посаду в українській корпорації МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС Компані, бенефіціаром якої через Мако Холдинг також був Олександр Янукович.

Що відомо про бізнес сина Януковича в Москві

Бізнес-центр Atlantic, побудований в 2014-му році, розташований недалеко від Київського вокзалу, де від будівлі до Кремля 15 хвилин на машині.

Орендна ставка в рік в цьому бізнес-центрі, за даними російських профільних сайтів з оренди нерухомості, досягає 600 доларів за квадратний метр.

У цьому ж бізнес-центрі орендують офіс структури російської компанії Роснефть.

Журналісти додали, що на запит до Олександра Януковича прокоментувати інформацію відповіді не отримували.

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Нагадаємо, у березні РНБО ухвалила рішення про застосування санкції проти колишніх президента України Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколи Азарова, генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра освіти Дмитра Табачника та інших чиновників.

Санкції також ввели проти бізнесмена Сергія Курченка, екс-міністра оборони Дмитра Саламатіна, самопроголошеного глави "уряду Криму" Сергія Аксьонова, "екс-прокурора" анексованого Росією Криму Наталії Поклонської.