У Зеленського закликали Байдена розтрощити Північний потік-2 і різко дорікнули Заходу

У Байдена залишився шанс зупинити Північний потік-2, - Офіс президента / Reuters

Президент США Джо Байден перед тим, як відбудеться його зустріч з главою РФ Володимиром Путіним, повинен обговорити питання Північного потоку-2 з українським гарантом Володимиром Зеленським. Вирішення питання з газопроводом чітко показує, що слова Заходу розходяться зі справою. Настає вирішальний момент, коли Байден може запустити механізм зупинки будівництва російського трубопроводу. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі Укрінформу він розповів про те, що тема добудови СП-2 потребує більш послідовного обговорення. Ніхто не повинен сумніватися в проблемах, які принесе завершення російського енергетичного проекту. На цю теми мали б поговорити Байден і Зеленський перед самітом США і Росії у Швейцарії.

"Тема будівництва "Північного потоку-2" не повинна бути суто кабінетною, суто політичною. Це те, про що має бути розмова і за участю журналістів, і за участю представників громадянського суспільства. Щоб ані у кого в політиці не було ілюзії, що реалізація цього проекту обійдеться без наслідків. У тому числі, і цю тему було б справедливо обговорити на перемовинах між президентами України і США перед тим, як відбудеться саміт лідерів Америки і Росії", - вважає Подоляк.читайте такожКолишній глава СБУ розкрив шанси України на крах СП-2 і попередив Європу про удар

За його словами, президент Зеленський продовжує роботу на зовнішньополітичному рівні, просуваючи позицію України з низки питань. Що стосується, СП-2, то цей прецедент показує, наскільки далекі заяви Заходу від реальних справ. У Байдена залишається остання можливість зупинити спорудження російського газопроводу.

"Закінчення будівництва "Північного потоку-2" абсолютно точно доводить, наскільки велика дистанція між тим, що кажуть західні політики, і тим, що вони роблять. Наразі вирішальний момент: коли президент Байден ще може застосувати наявні у нього інструменти для того, щоб зупинити реалізацію "Північного потоку-2", - сказав Подоляк.читайте такожПівнічний потік-2 добудовують: чому Європа насправді нам "не заборгувала"

Також радник Єрмака підкреслив, що питання російського газопроводу СП-2 є не тільки ударом по транзиту України і стримуванні агресії Росії щодо Києва та Східної Європи, але й вибором між перемогою і поразкою Заходу в боротьбі з Москвою.

Північний потік-2 новини

Президент Володимир Зеленський нещодавно під час зустрічі з американською делегацією у Києві сказав про те, що Сполучені Штати і Євросоюз повинні зупинити реалізацію проекту Північний потік-2. Російський трубопровід становить серйозну загрозу безпеці України.

Посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що українська сторона попросила Німеччину включити Київ у перемовини Берліна і Вашингтона щодо СП-2. За словами дипломата, Україна повинна брати участь у дискусії, яка пов'язана з її національними інтересами.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков розповів про те, що можуть виникнути нові проблеми з газопроводом Північний потік-2 на етапі сертифікації та страхування труби.

Депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов вважає, що новий удар по СП-2 очікується вже восени. До влади у Німеччині може прийти Партія зелених, після чого США спробують зупинити добудову газопроводу.