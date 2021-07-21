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США нібито попросили Україну мовчати про Північний потік-2: у Зеленського відповіли

21 липня 2021, 13:03

Проект газопроводу Північний потік - 2 загрожує не тільки Україні, але і Європі в цілому, а РФ в ньому зацікавлена далеко не з економічних причин.

Офіс президента
Офіс президента / УНІАН

Політична реальність складніша за фентезійні вигадки - Україна не може покладатися на обіцянки і хоче отримати офіційні позиції США та Німеччини щодо газопроводу Північний потік-2 під час швидкого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Про це заявив радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк у відповідь на прохання прокоментувати статтю Politico. У матеріалі, говорилося, що влада США попросила офіційний Київ не критикувати майбутню угоду з Німеччиною по СП-2.

"Політична реальність завжди набагато складніше, ніж фентезійні інформаційні картинки про добро і зло, які малюються і окремими представниками політичної спільноти, в тому числі американського і в тому числі для інших країн, і часто – в ЗМІ", – заявив він.

Подоляк зазначив, що Україна, як і деякі інші країни Східної та Центральної Європи, не бажають допустити реалізації Північного потоку-2 в тому вигляді, яким його бачить Кремль.

За його словами, проект газопроводу загрожує не тільки Україні, а й Європі в цілому, а РФ в ньому зацікавлена далеко не з економічних причин і витрачає гігантські ресурси на лобіювання в політичних кулуарах, у тому числі німецьких і американських".

читайте такожНайгірший сценарій для України: дипломат розкрив плани США та Німеччини щодо Північного потоку-2

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Нагадаємо, раніше 15 липня в Білому домі відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена. За результатами переговорів під час спільного брифінгу Меркель і Байден зробили ряд заяв.

Зокрема, сторони заявили про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також висловилися про будівництво газопроводу Північний потік-2 і про транзит газу через Україну.

Пізніше ЗМІ повідомили, що США і Німеччина В найближчі дні оголосять про угоду, яка вирішить суперечку навколо російського газопроводу Північний потік-2.

Володимир Зеленський Північний потік-2 Михайло Подоляк новини України
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