Убивство Джорджа Флойда: суд визнав винним поліцейського

Колишньому копу Дереку Човіну загрожує до 40 років тюремного ув'язнення, але, найімовірніше, він отримає менший термін.
У США суд визнав колишнього поліцейського Дерека Човіна винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.
Як повідомляє The New York Times, судовий розгляд тривав три тижні. Після 10-годинного обговорення протягом двох днів присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.
Човіну загрожує до 40 років тюремного ув'язнення, але, найімовірніше, він отримає менший термін. Передбачуваний вирок за вбивство другого ступеня становить 12,5 років, хоча штат зажадав суворішого вироку.
Вирок був оголошений в суді й транслювався по телебаченню в прямому ефірі по всій країні.
Після рішення суду президент США Джо Байден і віцепрезидент Камала Харріс подзвонили родині Джорджа Флойда. Глава Білого дому в розмові назвав обвинувальний вирок у справі про смерть афроамериканця справедливим і важливим. Байден додав, що "це перший крок у боротьбі проти системного расизму" в країні. Очікується, що і Байден, і Харріс виступлять перед нацією за підсумками судового процесу.
Убивство Джорджа Флойда в США - про що раніше писав Главред:
- 25 травня 2020 року в місті Міннеаполіс під час затримання поліцією загинув афроамериканець Джордж Флойд.
- Поліцейські стверджують, що він чинив опір, проте відео з їхніх нагрудних камер не були оприлюднені, тому доказів цього немає.
- Офіцери повалили чоловіка на землю і наділи наручники. Поліцейський Дерек Човін застосував задушливий прийом - він притиснув чоловіка до землі, натиснувши на шию коліном. За всім цим спостерігали напарники поліцейського і перехожі, які закликали копів схаменутися і перешкодити офіцеру душити людину.
- Затриманий говорив співробітнику поліції, що він не може дихати, проте Човін не реагував на прохання Флойда. Пізніше непритомного Флойда госпіталізували, після чого він помер у лікарні. Причина смерті - зупинка серця.
- Після смерті Флойда в США почалися масові протести, які пізніше переросли у заворушення.
- Поліцейського Дерека Човіна, внаслідок дій якого загинув Джордж Флойд, звільнили з поліції та заарештували.