Убивство Джорджа Флойда: суд визнав винним поліцейського

Після вбивства Джорджа Флойда США охопили масштабні акції протесту / Фото Reuters

У США суд визнав колишнього поліцейського Дерека Човіна винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.

Як повідомляє The New York Times, судовий розгляд тривав три тижні. Після 10-годинного обговорення протягом двох днів присяжні визнали Човіна винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.

Човіну загрожує до 40 років тюремного ув'язнення, але, найімовірніше, він отримає менший термін. Передбачуваний вирок за вбивство другого ступеня становить 12,5 років, хоча штат зажадав суворішого вироку.

Вирок був оголошений в суді й транслювався по телебаченню в прямому ефірі по всій країні.

Після рішення суду президент США Джо Байден і віцепрезидент Камала Харріс подзвонили родині Джорджа Флойда. Глава Білого дому в розмові назвав обвинувальний вирок у справі про смерть афроамериканця справедливим і важливим. Байден додав, що "це перший крок у боротьбі проти системного расизму" в країні. Очікується, що і Байден, і Харріс виступлять перед нацією за підсумками судового процесу.

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