Вбивство Українки в Італії: тіло знайшли через пів року

В Італії знайшли тіло Христини Новак / Cкріншот з chilhavisto.rai.it

В італійській провінції Піза в будинку, розташованому біля муніципалітету Кастельфранко-ді-Сотто, знайшли тіло 29-річної українки з Одеси Христини Новак.

Тіло Новак було загорнуте в целофан, пише iltirreno.gelocal.it з посиланням на відомості правоохоронців.

За даними видання, українку впізнали по кільцю, яке у неї було на середньому пальці лівої руки.

Також знайдено пістолет – зброя була у каналі.

Новак знайдено мертвою недалеко від того місця, в якому жила, йдеться на ilmessaggero.it. Правоохоронці встановили, що на тому місці мобільний телефон перестав передавати сигнали.

Нагадаємо, Христина Новак пропала в Італії у листопаді 2020 року. Дівчина жила у селищі Орієнтано разом з 41-річним співмешканцем. Українка зникла після того, як її співмешканця затримали за зберігання зброї та наркотиків.

Пізніше був затриманий сусід Новак – татуювальник Франческо Лупіно. Його вважають подільником співмешканця Українки та звинувачують в її вбивстві. Затриманий стверджує, що невинен.

ЗМІ дізналися, що після зникнення Новак у будинку, в якому вона жила, завдяки хімічному дослідженню на стіні виявлено кров. За відомостями журналістів, вся стіна була залита кров'ю.