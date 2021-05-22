Вбивство Українки в Італії: тіло знайшли через пів року

Тіло Христини Новак виявлено недалеко від того місця, в якому вона жила і, можливо, була вбита, дізналися журналісти.
В італійській провінції Піза в будинку, розташованому біля муніципалітету Кастельфранко-ді-Сотто, знайшли тіло 29-річної українки з Одеси Христини Новак.
Тіло Новак було загорнуте в целофан, пише iltirreno.gelocal.it з посиланням на відомості правоохоронців.
За даними видання, українку впізнали по кільцю, яке у неї було на середньому пальці лівої руки.
Також знайдено пістолет – зброя була у каналі.
Новак знайдено мертвою недалеко від того місця, в якому жила, йдеться на ilmessaggero.it. Правоохоронці встановили, що на тому місці мобільний телефон перестав передавати сигнали.
Нагадаємо, Христина Новак пропала в Італії у листопаді 2020 року. Дівчина жила у селищі Орієнтано разом з 41-річним співмешканцем. Українка зникла після того, як її співмешканця затримали за зберігання зброї та наркотиків.
Пізніше був затриманий сусід Новак – татуювальник Франческо Лупіно. Його вважають подільником співмешканця Українки та звинувачують в її вбивстві. Затриманий стверджує, що невинен.
ЗМІ дізналися, що після зникнення Новак у будинку, в якому вона жила, завдяки хімічному дослідженню на стіні виявлено кров. За відомостями журналістів, вся стіна була залита кров'ю.