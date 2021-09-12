Учасник подій окупації Криму: у Чехії за запитом України заарештовано громадянина Росії

У Чехії затримали громадянина Росії, який брав участь у подіях "Кримської весни" / radio.cz

В аеропорту міста Прага в неділю, 12 вересня, за запитом офіційного Києва був затриманий громадянин Росії Олександр Франчетті. Він брав участь у подіях, пов'язаних із захопленням Криму. Про це заявив прессекретар президії поліції Чехії Ондржей Моравчик.

Як повідомляє РИА Новости, російського громадянина затримали на базі міжнародного ордера, який було видано Києвом.

"Можу підтвердити, що в аеропорту Праги було затримано громадянина РФ на підставі ордера на арешт, виданого Україною", - зазначив Моравчик.читайте такожЗачистка від окупантів: Данілов розкрив план звільнення ОРДЛО і Криму

Підкреслюється, що про затримання Франчетті раніше також повідомляв так званий "глава робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві республіки Крим при Президентові РФ" Олександр Молохов. Франчетті брав участь у подіях "Кримської весни".

Нагадаємо, 7 вересня ФСБ звинуватила українську розвідку в організації вибуху газопроводу в окупованому Росією Криму. Згідно з версією російських силовиків, виконавці нібито готувалися до диверсії у Херсонській області. Звідти, мовляв, була привезена вибухівка. На півострові сталася серія затримань кримських татар.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Росію припинити репресії у окупованому Криму і не затримувати людей, які не причетні до злочинів.