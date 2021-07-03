Навчання України та США Sea Breeze-2021: Росія підняла бойову авіацію над Чорним морем

Росія підняла бойову авіацію над Чорним морем / пресслужба ЧФ РФ

На тлі міжнародних військових навчань України в НАТО в Чорному морі сили морської авіації Чорноморського флоту Росія спільно з авіацією Південного військового округу вирішили провести тренувальні польоти над Чорноморською акваторією. Маневри виконували понад 10 літаків. Відпрацьовувалися умовні ракетні і бомбові удари, а також тренувальні розвідувальні польоти.

Як повідомили у пресслужбі російського Чорноморського флоту, навчальні польоти здійснювали морська авіація ЧФ спільно з авіацією Південного військового округу. Вказується, що під час тренувальних польотів були задіяні фронтові бомбардувальники і винищувачі.

"Від морської авіації ЧФ були задіяні багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, від авіації ППО винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27", - наголошується в повідомленні.

Також відомо, що навчальні польоти виконували понад 10 літаків. Зокрема, літаки-амфібії Бе-12 відпрацьовували розвідку умовних цілей в Чорноморській акваторії. Також вони тренували ракетні і бомбові удари.

У повідомленні підкреслюється, що військові льотчики виконували польотні завдання з середніх і малих висот, враховуючи подолання засобів ППО кораблів умовного противника.

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Довідка

Навчання Sea Breeze-2021

Військові навчання України і НАТО Sea Breeze-2021 стартували 28 червня в Чорному морі. У них беруть участь близько 5 тисяч військовослужбовців з 32 країн світу. У маневрах задіяні 32 бойових кораблі, 40 літаків, а також 18 команд спецоперацій і дайвінгу.

Під час маневрів відпрацьовуються різні військові операції, включаючи маневри на воді і суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, ППО, а також пошуково-рятувальні операції та інші заходи.читайте такожРФ проти навчань США і НАТО в Sea Breeze-2021: російське посольство зробило заяву

Навчання повинні тривати до 10 липня. Вони проходять також у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Росія вважає такі військові маневри "провокацією". У Міноборони РФ стверджують, що під прикриттям навчань НАТО нібито поставить Україні нове сучасне озброєння, яке використовуватиметься у війні на Донбасі.

Ситуація з британським есмінцем Defender біля берегів Криму

У Міноборони РФ 24 червня заявили, що російський корабель відкрив попереджувальний вогонь у напрямку британського есмінця Defender, який проходив в акваторії Чорного моря за 12 кілометрів від окупованого Криму. У відомстві сказали, що бомбардувальник Су-24М здійснив попереджувальне бомбометання за курсом прямування корабля Великобританії.

У МЗС України заявили, що цей інцидент свідчить про продовження Москвою політики посилення свого військового впливу в Чорному і Азовському морях. Київ і Північноатлантичний альянс у зв'язку з такими діями росіян повинні посилити взаємодію в акваторії Чорного моря.

Офіційний Лондон спростував інформацію Росії про превентивні обстріли есмінця Defender. Британці стверджують, що корабель нічого не порушив і рухався в територіальних водах України відповідно до міжнародного законодавства.

Пізніше в російському оборонному відомстві різко назвали британський есмінець "жирною метою для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту", і закликали США і Британію не відправляти свої військові кораблі до акваторії Чорного моря поблизу захопленого Криму.

У МЗС РФ, у свою чергу, пригрозили "скинути бомби" курсом корабля або по самій цілі у тому випадку, якщо есмінець Британії з'явиться в Чорному морі біля окупованого Криму.