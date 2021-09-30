Вчені виявили нові види великих хижих динозаврів

Виявлено новий вид динозаврів

Вчені з Університету Саутгемптона припустила, що кістки, які були знайдені на острові Уайт, належать двом видам спінозаврід-групі хижих динозаврів, які були близькими родичами спинозавра.

Незвичайні, схожі на крокодилів, черепа динозаврів дозволили дослідникам визначити особливості їх дієти, повідомляє EurekAlert.

Кістки динозаврів були виявлені на пляжі недалеко від міста Брайстон протягом декількох років. Спочатку колекціонери знайшли частини двох черепів, а потім вчені з музею динозаврів витягли більшу частину хвоста. В цілому, на формації віком 125 мільйонів років вдалося знайти 50 фрагментів.

Єдиний скелет спінозаврида, знайдений у Великобританії, належить Baryonyx. Його знайшли в 1973 році в Сурреї. Більшість знахідок, зроблених з тих пір, представляли собою окремі зуби і кістки.

Тепер же вчені знайшли скелети двох представників цієї групи, які належать до видів, раніше невідомих науці. Перший з них назвали Ceratosuchops inferodios, що означає "рогата пекельна чапля з крокодилячим обличчям". Область надбрівних дуг цього динозавра прикрашала серія рогів і шишок, стиль же його полювання був схожий на чаплю. Відомо, що чаплі ловлять здобич на мілководді, але можуть їсти і наземних тварин.

Другий вид назвали Riparovenator milnerae, що перекладається як "мисливець на берегах річки Мілнер". Назву дали на честь відомого біолога Анджели Мілнер, яка нещодавно померла. Незважаючи на те, що скелети збереглися не повністю, вчені припускають, що динозаври досягали дев'яти метрів в довжину, а довжина їх черепів становила приблизно метр.

Раніше вчені повідомили, якщо підвищення глобальних температур через людську діяльність буде продовжуватися, то клімат Землі може стати ще більш нестабільним, ніж вважалося раніше.