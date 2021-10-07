Вчені оцінили ризик зараження на коронавірус у приміщенні

Вчені спрогнозували ризик зараження COVID в приміщеннях / Daniel Foster / flickr.com/

Вчені вивчили модель поширення коронавірусу в повітряному середовищі закритих приміщень, таких як офіси та шкільні класи. Результати дослідження були опубліковані в журналі Indoor and Built Environment, пише Medical Progress.

За інформацією, коронавірус поширюється головним чином повітряно-крапельним шляхом. Автори роботи створили цифрову модель, яка дозволяє передбачати поширення вірусних частинок у приміщеннях.

Моделювання показало, що в добре вентильованих офісах, де співробітники працюють мовчки та практично не спілкуються між собою, ризик зараження мінімальний. Але він зростає, якщо приміщення погано провітрюється або робочий процес пов'язаний з постійним спілкуванням.

У добре вентильованому коллцентрі, де всі працівники постійно розмовляють, кожен інфікований може заразити від двох до чотирьох осіб, і значно більше, якщо він відноситься до категорії суперрозповсюджувачів.

Модель також продемонструвала, що зменшення заповнюваності офісу наполовину в чотири рази знижує ризик передачі інфекції по повітрю.

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У зонах з більш низькою інтенсивністю вентиляції і активною відвідуваністю рівень CO2 вищий та в них ризик передачі коронавірсуної інфекції по повітрю більше. У зв'язку з цим фахівці рекомендують обладнати приміщення датчиками вуглекислого газу і внести корективи в схеми вентиляції.

Крім того, вони пропонують змінити режим роботи або навчання для того, щоб знизити чисельність людей, одночасно знаходяться в приміщенні.

12 областей ризикують опинитися в помаранчевій зоні

За свіжими даними Українського МОЗ, станом на сьогодні, 7 жовтня, 12 областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Так, в помаранчеву зону епідемічної небезпеки потрапляють Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

При цьому в деяких регіонах спостерігається навіть "червоний" рівень динаміки covid-госпіталізацій. Найгіршою є ситуація в Херсонський області-62.2%, Полтавській - 58.3% і Київській – 54.6%.