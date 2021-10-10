Вчені створили унікальну таблетку, яка здатна очищати повітря

Вчені створили таблетки, які здатні очистити воду / Фото pixaby

Американські вчені розповіли про те, що їм вдалося створити унікальні таблетки, які за годину можуть очистити літр води. Новий засіб створено на основі матеріалу гідрогелю.

Відкриття зробили фахівці з Техаського університету в Остіні, передає Advanced Materials. Вони пояснили, що гідрогель - це нерозчинний у воді полімер із високим ступенем поглинання. На основі цього матеріалу створили гідрогелеву таблетку для очищення води з активованим вугіллям.

Дослідники сказали, що таблетка у воді звільняє перекис водню і спільно з активованим вугіллям нейтралізує бактерії з ефективністю більш ніж 99,999% без побічних продуктів. При цьому весь процес не потребує будь-якої енергії для очищення води.

Зараз американці працюють на тим, щоб зробити формулу краще . В майбутньому така таблетка має знищувати різні патогени в воді. Вчені запевнили, що виробництво очисного засобу буде простим і дешевим.

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Відзначимо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляли, що на наразі близько третини населення в світі не мають доступу до чистої питної води. А до 2025 року вже половина людей на планеті будуть відчувати нестачу в питній воді.

Нагадаємо, раніше експерт І автора книг про лікувальні води Олександра Назарова зазначив, що під час покупки бутильованої мінеральної води варто звертати увагу на те, де вона здобута.

Найкориснішою вважається вода з артезіанських свердловин, оскільки в ній спочатку містяться корисні мікроелементи (а в воду з наземних джерел їх додають на виробництві).