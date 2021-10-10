Вчені створили унікальну таблетку, яка здатна очищати повітря

Дослідники сказали, що таблетка у воді звільняє перекис водню і спільно з активованим вугіллям нейтралізує бактерії.
Американські вчені розповіли про те, що їм вдалося створити унікальні таблетки, які за годину можуть очистити літр води. Новий засіб створено на основі матеріалу гідрогелю.
Відкриття зробили фахівці з Техаського університету в Остіні, передає Advanced Materials. Вони пояснили, що гідрогель - це нерозчинний у воді полімер із високим ступенем поглинання. На основі цього матеріалу створили гідрогелеву таблетку для очищення води з активованим вугіллям.
Дослідники сказали, що таблетка у воді звільняє перекис водню і спільно з активованим вугіллям нейтралізує бактерії з ефективністю більш ніж 99,999% без побічних продуктів. При цьому весь процес не потребує будь-якої енергії для очищення води.
Зараз американці працюють на тим, щоб зробити формулу краще . В майбутньому така таблетка має знищувати різні патогени в воді. Вчені запевнили, що виробництво очисного засобу буде простим і дешевим.
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Відзначимо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляли, що на наразі близько третини населення в світі не мають доступу до чистої питної води. А до 2025 року вже половина людей на планеті будуть відчувати нестачу в питній воді.
Нагадаємо, раніше експерт І автора книг про лікувальні води Олександра Назарова зазначив, що під час покупки бутильованої мінеральної води варто звертати увагу на те, де вона здобута.
Найкориснішою вважається вода з артезіанських свердловин, оскільки в ній спочатку містяться корисні мікроелементи (а в воду з наземних джерел їх додають на виробництві).