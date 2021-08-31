Вчені з'ясували головну причину смерті від кронавірусу

Коронавірус вбиває легені / Фото Reuters

Коронавірус - чума 21 століття. Кількість смертей від даного захворювання вражає. Вчені невпинно намагаються з'ясувати головний фактор летальності при COVID-19, щоб зуміти врятувати життя людству.

На сьогоднішній день є різні дані про те, чому люди помирають від коронавірусу. У більшості випадків мова йде про ураження легенів і бактеріальні інфекції.

Американські дослідники зробили єдиний висновок про причини летальних випадків від коронавірусу і заявили, що головна причина найстрашніших наслідків при важких формах коронавірусної інфекції криється в обсязі ураження дихальних шляхів. Відповідна стаття вчених опублікована в науковому журналі Nature Microbiology.

Зокрема, експерти стверджують, що смерть настає через велику кількість вірусних частинок в легенях.

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"Ми провели поки детальне дослідження нижніх повітряних шляхів у людей з важкими формами коронавірусної інфекції. Спостереження показують, що головною причиною смертей від COVID-19 є нездатність імунітету впоратися з великою кількістю вірусних частинок в легенях", - підкреслив ад'юнкт-професор Університету Нью-Йорка Імран Сулайман.

В рамках дослідження було проаналізовано розвиток вторинних інфекцій в легенях у 580 пацієнтів, яких в критичному стані госпіталізували в клініку Університету Нью-Йорка ще на початку пандемії - в березні 2020 року.

Аналіз показав, що саме висока концентрація SARS-CoV-2 в нижніх дихальних шляхах є причиною настання смерті.

За словами дослідників, в тканинах органів дихання загиблих було виявлено в десять разів більше частинок коронавірусу, ніж у тих, що вижили.

"Наші дані показують, що в роботі адаптивного імунітету цих пацієнтів виникали невідомі збої, які заважали боротися з інфекцією. Якщо ми зможемо виявити цю проблему, у нас з'явиться можливість створити препарати, що підвищують активність імунної системи при зараженні коронавірусом", - підсумували вчені.

Нагадаємо, раніше ізраїльський лікар розповів про те, чи варто робити третю дозу щеплення від коронавірусу. Також він назвав найефективнішу вакцину від Дельта-штаму.

Також раніше дослідники заявили, що у дітей, котрі народилися під час пандемії, знижений рівень інтелекту. Найбільше відхилення зафіксовані у дітей з асоціальних сімей.