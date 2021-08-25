Вчені заявили, що з приходом Дельта-штаму ефективність РНК-вакцин проти COVID-19 знизилася

Поширення Дельта-штаму знизило ефективність вакцинації / УНІАН

Дослідники стверджують, що ефективність РНК-вакцин істотно знизилася. Зокрема, вона впала з 91% до 66%. Йдеться про препарати виробників Pfizer і Moderna.

До таких невтішних висновків прийшли експерти Центру контролю і профілактики захворювань США, які проаналізували зниження ефективності препаратів проти коронавірусу після того, як у світі поширився індійський штам "Дельта", пише Medical Xpress.

У дослідженні брали участь більше 4 тисяч медиків і працівників служб екстреного реагування в шести штатах. Щотижня вони проходили ПЛР-тестування.

"Хоча ці проміжні результати передбачають помірне зниження ефективності вакцин проти COVID - 19 у запобіганні інфекції, стійке зниження ризику зараження на дві третини підкреслює незмінну важливість і переваги вакцинації проти COVID-19", - зазначили дослідники.

З'ясувалося, що ефективність РНК-вакцин Pfizer і Moderna знизилася з 91% до 66%.

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Наприклад, ефективність даних вакцин з 14 грудня 2020 року по 10 квітня поточного року була на рівні 91%, а після поширення в світі Дельта-штаму, вона склала 66%.

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Нагадаємо, індійський інститут сироватки, який займається виробництвом препарату від коронавірусу Covishield-версією вакцина AstraZeneca для Індії, підтвердив факт підробки ін'єкції. Це виявила Всесвітня організація охорони здоров'я на території Індії та Уганди. Підроблені препарати були вилучені в період з липня по серпень поточного року.