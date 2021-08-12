Удар Байдена по СП-2 в обмін на поступки: у Сенаті США влаштували переполох через трубу Газпрому

"Республіканці" в Сенаті вимагають від Байдена впровадження санкцій проти газопроводу Північний потік-2 / Reuters

Сенатори-"республіканці" Тед Круз і Майкл Лі влаштували блокаду швидкого затвердження десятків кандидатів на посади в Державному департаменті США. Причиною тому є відмова адміністрації президента Джо Байдена запустити передбачені Конгресом санкції проти російського енергетичного проекту Північний потік-2.

Як повідомляє американське видання The Hill, сенатори від Республіканської партії Круз і Лі мають намір блокувати затвердження кандидатур до Держдепу допоки, доки в Білому домі не приймуть рішення щодо обмежень проти СП-2.

читайте такожЗапуск СП-2 - загроза Україні та Європі: у США розкрили причину схвалення Байденом проекту ГазпромуЗокрема, сенатор Круз є послідовним критиком політики адміністрації Байдена щодо Північного потоку-2. За його словами, господар Білого дому і його команда "капітулювали" перед Москвою, і не відповідають на вимоги американського парламенту відносно санкцій щодо російського газопроводу.

"Всі сенатори в цій палаті точно знають, чому ці кандидати не просунулися вперед, і причина у тому, що адміністрація Байдена наразі відкрито ігнорує Конгрес США", - сказав сенатор.

Також він підкреслив, що після завершення будівництва СП-2 російська держава отримає мільярди доларів, які будуть спрямовані на дестабілізацію ситуацію у Європі і по всьому світу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поправки сенатора від Республіканської партії Теда Круза стали серйозною перешкодою для затвердження Сенатом США 13 кандидатур до Держдепу. Парламентарій вдався до таких дій для того, щоб адміністрація Байдена посилила санкції проти російського трубопроводу Північний потік-2.

Північний потік-2

США і ФРН 21 липня оголосили про те, що держави досягли угоди щодо Північного потоку-2. Домовленості повинні припускати гарантії Німеччини для України. Йдеться про те, що Берлін повинен ініціювати і підтримати національні, а також європейські санкції проти Росії у разі, якщо Москва піде на нову агресію проти Києва. Крім того, німецькій стороні слід посприяти питанню продовження російсько-української угоди щодо транзиту газу строком на 10 років.

В Офісі президента України розкритикували документ. За словами прессекретаря глави держави Сергія Никифорова, угода Вашингтона і Берліна щодо СП-2 - це тільки декларація, яка нічого не гарантує Києву. Тому українська сторона має намір і далі боротися з трубопроводом Газпрому і вести перемовини із Заходом.

Журналісти Bloomberg у своєму матеріалі написали про те, що ФРН не зупинить Північний потік-2 навіть у разі нової агресії РФ щодо України. За такого сценарію очікується розширення санкцій проти Москви на рівні Євросоюзу.

Посол Росії у Німеччині Сергій Нечаєв сказав, що угода США і Німеччини щодо СП-2 не несе будь-яких юридичних зобов'язань не тільки для Вашингтона і Берліна, але і для Росії. На його думку, вона жодним чином не позначиться на роботах з будівництва газопроводу, добудова якого завершиться вже найближчими тижнями.