Удар Євросоюзу по Росії: Шмигаль розповів, як Європа може "відключити" Газпрому Північний потік-2

ЄС може обмежити Газпрому використання трубопроводів Опал і Евгал - Шмигаль / Reuters

У Європейського Союзу буде можливість здійснювати регулювання прокачування газу з Росії трубопроводом Північний потік-2. Компетентні органи наднаціонального об'єднання й зовсім можуть обмежити обсяги постачань палива російською газовою магістраллю. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

У інтерв'ю виданню LRT він розповів про те, що можливість припинення прокачування палива Північним потоком-2 з'явилася завдяки вимогам Третього енергетичного пакету Євросоюзу. Брюссель може обмежити Газпрому користування трубопроводами Опал і Евгал відповідно до європейського законодавства.

"Навіть якщо "Північний потік" запрацює, компетентні органи ЄС мають можливість обмежити використання "Газпромом" трубопроводів "Опал" і "Евгал", які є наземними продовженнями як "Північного потоку", так і "Північного потоку-2" відповідно до вимог Третього енергетичного пакету ЄС", - підкреслив Денис Шмигаль.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський у травні під час зустрічі з делегацією з США закликав американську та європейську владу зупинити будівництво СП-2 – проекту, який несе загрозу національній безпеці української держави.

Кандидат на пост Федерального канцлера Армін Лашет казав, що якщо Росія порушить свої зобов'язання і буде використовувати Північний потік-2 проти України, то Європа в будь-який момент зможе відключити газопровід.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко сказав, що Газпром почав шантажувати Європу, вимагаючи схвалення добудови і запуску СП-2. Росія вже суттєво скоротила транзит газу через Україну і ставить ЄС перед вибором: або Північний потік - 2 і дешевий газ, або проблеми з постачанням палива.

Український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що якщо після парламентських виборів у Німеччині новим канцлером стане кандидат від Партії зелених, СП-2 можуть зупинити на 3-4 роки.