Удар по Газпрому або "велика перемога" України: суд в ЄС виніс рішення щодо Північного потоку

ЄС заборонив Газпрому бути монополістом у проекті Північний потік / Reuters

Європейський суд виніс вердикт, згідно з яким газопровід Opal, що є продовженням російського трубопроводу Північний потік (мова йде про газопровід Північний потік-1, - ред.) територією Німеччини і доставляє газ з Росії до країн ЄС в обхід транзитних держав, повинен працювати відповідно до правил європейського енергетичного ринку. Рішення вказує на те, що половина потужностей магістралі повинні бути надані альтернативним постачальникам газу, а оператора і постачальника повинні розділити. Про це заявив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

У своєму Twitter-акаунті він написав, що таке рішення є великою перемогою України, Польщі та країн Балтії проти ФРН та Єврокомісії. Газопровід Північний потік повинен діяти на основі правил, і жодних винятків для труби бути не повинно.

"Велика перемога Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії проти Німеччини та Європейської комісії. Європейський суд постановив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС і що жодних винятків не може бути надано "Північному потоку", - підкреслив Йозвяк.читайте такожБудапештського меморандуму не буде: Україна поставила жорстку умову Європі щодо запуску СП-2

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський на початку червня під час зустрічі з делегацією США у Києві закликав Захід зупинити добудову Північного потоку-2. Згідно з позицією офіційного Києва, російський газопровід є загрозою національній безпеці української держави.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет попередив Росію про те, що якщо Путін використовуватиме СП-2 у якості зброї проти України, Європа відключить російський трубопровід.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко зазначив, що Газпром вже шантажує Захід, вимагаючи схвалення Північного потоку-2. У 2020 році росіяни забронювали прокачування 60 мільярдів кубометрів газу, тоді як в цьому році тільки 40. Якщо Європа не дозволить добудувати СП-2, то Росія відмовиться від потужностей української газотранспортної системи.

Колишній міністр закордонних справ, український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що запуск Північного потоку-2 можуть відкласти на декілька років у тому випадку, якщо новим канцлером ФРН стане кандидат від Партії зелених.