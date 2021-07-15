УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Удар по Газпрому або "велика перемога" України: суд в ЄС виніс рішення щодо Північного потоку

15 липня 2021, 13:09

Трубопровід Opal – продовження газопроводу Північний потік – повинен працювати в рамках правил енергетики Євросоюзу.

Північний потік
ЄС заборонив Газпрому бути монополістом у проекті Північний потік / Reuters

Європейський суд виніс вердикт, згідно з яким газопровід Opal, що є продовженням російського трубопроводу Північний потік (мова йде про газопровід Північний потік-1, - ред.) територією Німеччини і доставляє газ з Росії до країн ЄС в обхід транзитних держав, повинен працювати відповідно до правил європейського енергетичного ринку. Рішення вказує на те, що половина потужностей магістралі повинні бути надані альтернативним постачальникам газу, а оператора і постачальника повинні розділити. Про це заявив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

У своєму Twitter-акаунті він написав, що таке рішення є великою перемогою України, Польщі та країн Балтії проти ФРН та Єврокомісії. Газопровід Північний потік повинен діяти на основі правил, і жодних винятків для труби бути не повинно.

"Велика перемога Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії проти Німеччини та Європейської комісії. Європейський суд постановив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС і що жодних винятків не може бути надано "Північному потоку", - підкреслив Йозвяк.читайте такожБудапештського меморандуму не буде: Україна поставила жорстку умову Європі щодо запуску СП-2

false

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський на початку червня під час зустрічі з делегацією США у Києві закликав Захід зупинити добудову Північного потоку-2. Згідно з позицією офіційного Києва, російський газопровід є загрозою національній безпеці української держави.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет попередив Росію про те, що якщо Путін використовуватиме СП-2 у якості зброї проти України, Європа відключить російський трубопровід.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко зазначив, що Газпром вже шантажує Захід, вимагаючи схвалення Північного потоку-2. У 2020 році росіяни забронювали прокачування 60 мільярдів кубометрів газу, тоді як в цьому році тільки 40. Якщо Європа не дозволить добудувати СП-2, то Росія відмовиться від потужностей української газотранспортної системи.

Колишній міністр закордонних справ, український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що запуск Північного потоку-2 можуть відкласти на декілька років у тому випадку, якщо новим канцлером ФРН стане кандидат від Партії зелених.

Євросоюз Північний потік
Зараз ви переглядаєте новину «Удар по Газпрому або "велика перемога" України: суд в ЄС виніс рішення щодо Північного потоку». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Оля Серябкіна показала збуджені груди і пустила слух про вагітністьОля Серябкіна показала збуджені груди і пустила слух про вагітність Інтимні фото Jerry Heil топлес в мережі викликали фурорІнтимні фото Jerry Heil топлес в мережі викликали фурор Меркель наостанок пустилася берегаМеркель наостанок пустилася берега Путін готується до наступу і хоче приховати проблеми Кримського мосту - військовий експертПутін готується до наступу і хоче приховати проблеми Кримського мосту - військовий експерт Даша Квіткова народила сина і показала зворушливе фото з пологового будинкуДаша Квіткова народила сина і показала зворушливе фото з пологового будинку

Останні новини

05:28

Рішення Зеленського і візит Кента в Україну: у Авакова розкрили деталі відставки глави МВС

05:12

Місячний календар стрижок на тиждень: коли не можна стригти волосся

04:58

Як нафарбуватися у спеку: експерти розкрили секрети літнього макіяжу Відео

04:42

Союзники відвернулися від України: експредставник НАТО в РФ попередив про небезпеку Відео

04:10

Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 липня: коли виплачувати кредити та здійснювати покупки

Реклама
03:29

Вчені розповіли, чи є пиво корисним для здоров'я Відео

02:31

Марта Костюк розбурхала фантазію в занадто відвертому облягаючому вбранні

02:12

Кава знижує ризик зараження коронавірусом - учені

01:30

Яка дієта врятує від небезпечного запалення - відповідь експертів Відео

01:02

Вчені вказали на неочевидну ознаку раку у чоловіків Відео

00:25

Позашлюбна дочка Путіна похвалилася фото в купальнику Відео

15 липня, четвер
23:54

Канцлер Німеччини прибула в Білий дім: переговори Меркель-Байден стартували Відео

23:14

Вибух у Кам'янці-Подільському: через п'яного чоловіка постраждали 6 людей, серед яких 4-річна дитина

22:53

"Через нерозділене кохання: на Київщині дівчина облила себе бензином і влаштувала самопідпал

22:49

У МОЗ розповіли, як відкриватимуть пункти вакцинації від COVID-19 в аптеках Відео

22:35

І бульдозер не завадив: у Вінниці пара зайнялася любов'ю серед білого дня на будівництві Відео

22:34

Названо два найдієвіших способи захистити мозок від Альцгеймера Відео

22:00

Парламент заборонив продаж медикаментів дітям Відео

21:58

Шойгу змусив російських військових вивчати статтю Путіна про Україну - ЗМІ Відео

21:22

Гірська вода, каміння та багно забарикадували дорогу: на Львівщині лютувала негода Відео

Реклама
20:53

Коронавірус Дельта в Україні: МОЗ назвало кількість підтверджених випадків Відео

20:40

На трасі Київ-Одеса стався масштабний зсув: частина дороги обрушилася

20:24

"Жодних рішень без України": Зеленський зробив попередження Байдену і Меркель

20:17

Документи в паперовому вигляді більше не знадобляться: парламент підтримав закон про "рaperless"

19:47

День металурга 2021: коли і як відзначають в Україні. Привітання для рідних і колег.

19:42

"Не відповідав взаємністю": з'явилися нові подробиці вбивства підлітка на Житомирщині Відео

19:39

Пандемія схожа на війну: як антивакцинаторів можуть змусити прищепитися від COVID-19 Погляд

19:34

На Полтавщині агресивний пес покусав обличчя шестирічному хлопчикові Відео

19:33

Євросоюз офіційно відкрив свої кордони для туристів з України Відео

19:29

Стало відомо, чим зайнялася Віка з НеАнгелів після розпаду групи

19:17

День бухгалтера 2021: душевні привітання та листівки

18:44

Допуск до кафе, ресторанів і ТРЦ – тільки для тих, хто з щепленням: у МОЗ попередили українців Відео

18:21

Прикмети на 16 липня: що не можна робити в Маків день і як уберегти себе від біди Відео

18:03

Тіло пенсіонера пролежало в квартирі 7 місяців: київський адвокат намагався заволодіти житлом дідуся

17:50

Найсмачніше варення з агрусу на зиму: прості рецепти Відео

17:45

Макс Чмерковський став новим суддею шоу Танці з зірками 2021

17:38

Лідер збірної України після феєрії на Євро-2020 готується змінити клуб в Європі Відео

17:33

У Москві від коронавірусу помер Петро Мамонов - легендарний музикант та актор Відео

17:28

Кар'єра Меган Маркл різко злетіла до небес в компанії Netflix

17:10

Ремонт в рекордні терміни: правий проїзд траси Київ - Бориспіль відкриється вже на вихідних

Реклама
17:03

Найспекотніша з 1881 року: ніч на 15 липня в Києві побила всі рекорди Відео

17:02

У ЄС заявили про відкриття кордонів для туристів з України та визнання українських COVID-паспортів Відео

16:57

Дослідження VoxUkraine спростувало фейки про реформу містобудівництва

16:45

У Метінвесті розповіли про плани переходу на екологічно безпечне виробництво

16:29

Гороскоп на серпень 2021 для всіх знаків зодіаку: роман з сусідом, підвищення по роботі або депресія

16:25

Анна Трінчер вперше назвала причину скандалу з голими фото Jerry Heil

16:21

Сфотографували в роздягальні і виклали на порносайт: на одеському пляжі зняли неповнолітню

16:15

Українців готують до різкого зростання тарифів на опалення: кого змусять розщедритися Відео

16:12

Під Дніпром знайшли зарізаним чоловіка, який по ТБ розповів про знущання над своєю дитиною

15:57

Удар США і Європи по Росії з Китаєм: в ЄС закликали не визнавати осінні вибори до Держдуми Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти